Pukovnik Zlatko Sudić na prijemu kod ministra Anušića i generala Kundida: 'Ovo najviše vojno odličje dodjeljuje se rijetko'

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid u ponedjeljak, 16. veljače 2026., u Ministarstvu obrane primili su pukovnika Zlatka Sudića, odlikovanog NATO-ovom medaljom za zasluge na razini glavnog tajnika NATO-a.

Ministar Anušić i general Kundid čestitali su pukovniku Sudiću na iznimnom postignuću za Hrvatsku vojsku. 'Pukovnik Zlatko Sudić odlikovan je NATO-ovom medaljom za zasluge (NATO Meritorious Service Medal – MSM) na razini glavnog tajnika NATO-a za izuzetna postignuća u sklopu Zapovjedništva savezničkih združenih snaga u Brunssumu u kojem istodobno obnaša dvije iznimno zahtjevne dužnosti', javljaju iz MORH-a.

Pukovnik Sudić prvi je u povijesti NATO-a osmislio i proveo novi i moderni sustav izrade sveobuhvatne multidomenske prosudbe. Ministar Anušić istaknuo je kako je ova NATO-ova medalja još jedna potvrda izvrsnosti i profesionalnosti pripadnika Hrvatske vojske u međunarodnom okruženju. 'Pripadnici Oružanih snaga iz misija i operacija NATO-a, Europske unije i UN-a diljem svijeta vraćaju se s pohvalama, odlikovanjima i čestitkama što je još jedna potvrda da smo jedni od najboljih ili najbolji. Naši pripadnici uvijek pokažu i dokažu da ispunjavaju vrhunske standarde i da su iznimno profesionalni', rekao je.

Čestitao je pukovniku Sudiću i poželio mu puno uspjeha u profesionalnom i privatnom životu. 'Čestitam Vam i želim da se i dalje nastavite profesionalno usavršavati, na ugled naših Oružanih snaga i, naravno, Vas osobno i Vaše obitelji', istaknuo je Anušić.

'Ovo je jedna iznimno dobra promidžba za Hrvatsku vojsku u okružju NATO-a. Pokazali ste da hrvatski časnici, gdje god bili i gdje god radili, imaju svoju vrijednost, kvalitete, znanja i sposobnosti kojima pridonose sustavu u kojem radite', rekao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general Kundid.

Pukovnik Sudić zahvalio je ministru Anušiću i načelniku Glavnog stožera generalu Kundidu na prijemu i čestitkama te istaknuo kako je pripadnik Hrvatske vojske već trideset godina s bogatim vojnim iskustvom. 'Bio sam u Prvoj gardijskoj brigadi Tigrovi. Poslije sam radio u Šepurinama kao instruktor komando obuke i kao instruktor snajperske obuke četiri godine. Bio sam i u misijama u Indiji i Pakistanu te dva puta u Afganistanu', dodao je.

Njegovo radno iskustvo u NATO-u bilo je jedinstveno. 'Dobio sam priliku da u NATO-u osmislim i implementiram jedinstven sustav koji se koristi u svim operacijama i u svim planovima NATO-a. Pratimo sve domene, slažemo opću sliku i to se pretvara u primjenjivu prosudbu', istaknuo je pukovnik.

IZ MORH-a ističu kako je NATO-ova medalja za zasluge dodijeljena na razini Glavnog tajnika NATO-a najviše vojno odličje koje se dodjeljuje vrlo rijetko i isključivo na temelju ispunjavanja iznimno visokih i zahtjevnih kriterija, čijim se dostizanjem značajno pridonosi unaprjeđenju procesa na svim razinama te ukupnoj dobrobiti NATO-a. Pukovnik Zlatko Sudić jedan je od rijetkih pripadnika hrvatskih Oružanih snaga koji je dobio ovo iznimno postignuće na razini NATO-a.