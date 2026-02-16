Održana tribina o peradarskim investicijama u Sisačko-moslavačkoj županiji: Obećali građanima 3.000 novih radnih mjesta

- Uloga ministarstva je rast i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje, pogotovo u ovim globalnim zahtjevnim okolnostima gdje se moramo okrenuti domaćoj proizvodnji. I svaka investicija koja doprinosi tom cilju je dobrodošla, ali pod uvjetom da se ne narušava stabilnost sektora, u ovom slučaju peradarskog, i da se ne narušava život lokalne zajednice. Jedan od temeljnih ciljeva ovog ministarstva je očuvanje života u ruralnim krajevima, gdje su OPG-i vrlo važni, pa investicija ne smije utjecati na njihovu opstojnost. I da, samodostatni smo u proizvodnji piletine oko 84 %, i ovo jest iskorak ka ispunjavanju cilja samodostatnosti, ali ne može se sve kao buldožerom porušiti, da se uruše temelji postojećeg peradarskog sektora, rekao je na početku tribine o najavljenim peradarskim investicijama na području Sisačko-moslavačke županije ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Rekao je kako su na tribinu pozvali i građane, i investitora te sve druge zainteresirane kako bi se čulo sve o planiranoj investiciji tvrtke Premium chicken company, ukrajinskog poduzetnika Andrija Matiuhe, koja najavljuje ulaganje 600 milijuna eura na nekoliko lokacija Sisačko-moslavačke županije.

I oni su prije tribine ponovili kako će njihov projekt biti u skladu sa svim zahtjevima zaštite okoliša, te kako neće biti opterećenje kvaliteti života građana, obećavši oko 3.000 radnih mjesta. Naveli su kako su do sada u projekt kapaciteta 100.000 tona pilećeg mesa, s mogućnošću povećanja do 150.000 tona, uložili oko 40 milijuna eura te da tvrtka raspolaže s više od 350 hektara zemljišta. Ukupna godišnja proizvodnja piletine u Hrvatskoj bila je 2023. oko 85.000 tona.

No, projektu se opiru mještani ističući ogromne kapacitete i farme, za koje, kažu, ne postoji kvalitetna infrastruktura na području ruralnih područja Sisačko-moslavačka županije gdje se planiraju dijelovi te investicije - Popovače, Velike Ludine, Lekenika i Sunje. Takve okolnosti i veličina projekta neminovno će imati utjecaj na kvalitetu života, ističu građanske inicijative koje su za subotu, 21. veljače, najavile i prosvjed na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Na tribini je u ponedjeljak bio i sisački gradonačelnik Domagoj Orlić, koji je ponovio kako je stav Grada Siska da najavljeni projekt u tome gradu koji uključuje klaonicu i distribucijski centar, za kojeg je tvrtka izradila Studiju utjecaja na okoliš i o kojoj se trenutačno odlučuje u Ministarstvu zaštite okoliša, nije u skladu s postojećom prostorno planskom dokumentacijom, i da kao takav ne može dobiti građevinsku dozvolu.

Marijana Petir, predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša rekla je kako dijeli zabrinutost građana i poljoprivrednika ovog kraja te kako zahtijeva da se ovaj ogromni projekt sagledava kao cjelina, a tako i njegov utjecaj na okoliš, a ne kroz rascjepkane studije utjecaja na okoliš, za svaki pogon ili farmu zasebno, što se sada čini.