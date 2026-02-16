Policija moli građane za pomoć: Prepoznajete li osobu s fotografije?

Policija traži muškarca s fotografija i moli građane za pomoć. Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije muškarca za kojeg sumnja da ima informacije o krađi koja je počinjena u trgovačkom centru u Solinu. "Objavljujemo fotografiju muškarca za kojeg postoji sumnja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu krađe koje je počinjeno na području Solina unutar prostorija trgovačkog centra", stoji u priopćenju policije. Policija poziva građane da, ukoliko imaju informacije o identitetu osobe s fotografije, ih o tome obavijeste pozivom na 192.