SOLIN

Policija moli građane za pomoć: Prepoznajete li osobu s fotografije?

Foto: PU splitsko dalmatinska
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 15:52

Policija poziva građane da, ukoliko imaju informacije o identitetu osobe s fotografije, ih o tome obavijeste pozivom na 192

Policija traži muškarca s fotografija i moli građane za pomoć. Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije muškarca za kojeg sumnja da ima informacije o krađi koja je počinjena u trgovačkom centru u Solinu. "Objavljujemo fotografiju muškarca za kojeg postoji sumnja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu krađe koje je počinjeno na području Solina unutar prostorija trgovačkog centra", stoji u priopćenju policije. Policija poziva građane da, ukoliko imaju informacije o identitetu osobe s fotografije, ih o tome obavijeste pozivom na 192. 


 
