Ovaj čovjek želi srušiti Orbana. Mađari su ostali iznenađeni kad je objavio imena članova svoj tima

Varalica, prevarant, balon pun vrućeg zraka – mađarski oporbeni vođa Peter Magyar, čelnik stranke Tisza (Poštovanje i sloboda) i favorit na parlamentarnim izborima 12. travnja, obilježen je mnogim etiketama od strane propagandnog stroja vlade Viktora Orbána. No, čak su se i neovisni promatrači u Mađarskoj više puta zapitali jesu li Magyar i njegova stranka ustvari samo „One-Man-Show", odnosno predstava jednog čovjeka, piše DW .

Doista, Magyar je dugo vremena ostavljao takav dojam. 44-godišnji odvjetnik, bivši član Orbánove stranke Fidesz (Savez mladih demokrata), potpuno se neočekivano pojavio na političkoj sceni u veljači 2024. Njegov retorički talent brzo mu je donio ogromnu popularnost, a više puta je uspio okupiti stotine tisuća ljudi na prosvjedima protiv Orbánovog režima. Preuzeo je malu stranku Tisza, koja je ubrzo pretekla Fidesz u anketama, te obećao radikalnu promjenu politike i sustava u Mađarskoj. Ali kako i s kim je to namjeravao postići, nije bilo jasno.

Međutim, posljednjih mjeseci i tjedana Tiszi su se pridružili brojni mađarski stručnjaci i istaknute osobe. Među njima su, najnovije, poslovni čovjek i bivši direktor Shella Istvan Kapitany te diplomatkinja i stručnjakinja za energetiku Anita Orban (nije u rodu s premijerom), koja je nekoć bila bliska euroatlantskom krilu Orbanove stranke Fidesz. Bivši mađarski načelnik Glavnog stožera Romulusz Ruszin-Szendi uključen je u rad stranke Tisza već neko vrijeme. Prošle nedjelje (7. veljače), Magyar i njegov kabinet stručnjaka konačno su predstavili dugo očekivani izborni program Tisze

Ne radi se o „One-Man-Show"

Mnogi mađarski promatrači su iznenađeni, i to posebno prominentnim pojačanjima u redovima Tisze. „Najveći problem stranke i njezino najosjetljivije pitanje je etiketa One-Man-Show", kaže politolog Gabor Török u podcastu na portalu 24.hu. „Mnogi su mislili da Tisza nije sposobna preuzeti vlast. Činjenica da su se ljudi poput Istvána Kapitanyja i Anite Orban pridružili stranci demantira taj dojam. Osim toga, bio sam iznenađen što tako poznate osobe svoja lica i svoja imena stavljaju na raspolaganje stranci čak i prije izbora.“

Politolog Daniel Rona nudi objašnjenje. U intervjuu za portal Telex rekao je da mnogi u Mađarskoj ne isključuju mogućnost kraja Orbanovog sustava. „Kada se uspješni poslovni ljudi pridruže Tiszi, to je ujedno i signal da vjeruju u takvu promjenu“, rekao je Rona.

Ekonomist Istvan Kapitany (64) započeo je karijeru krajem 1980-ih, dok je Mađarska prelazila na tržišno gospodarstvo. U početku kao zaposlenik male mađarske podružnice Shella, kasnije je postao potpredsjednik Shell International Petroleuma i tu je poziciju imao do odlaska iz tvrtke 2024. godine. Bio je i predsjednik Mađarske udruge menadžera (MOSZ).

Za njegov rad Orbánova vlada dodijelila mu je, između ostaloga, mađarski Orden za zasluge. Međutim, čim je Kapitany sredinom siječnja 2025. objavio da se pridružuje Tiszi kao ekonomski stručnjak, ton u Orbánovoj propagandnoj mašineriji se promijenio. Od tada je, da citiramo ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, Kapitany "predstavnik međunarodnog velikog biznisa" koji ne predstavlja interese mađarskog naroda niti načela solidarnosti.

Najprije posebna izaslanica, sada "Sorosova agentica"

Slična sudbina zadesila je i diplomatkinju Anitu Orban. Ova 51-godišnjakinja ima diplome iz ekonomije i međunarodnog prava, te je vodeća međunarodna stručnjakinja za energetiku. Do 2021. radila je kao konzultantica za tvrtke u sektoru ukapljenog prirodnog plina (LNG), a potom kao menadžerica u Vodafone Hungary. Nekada je pripadala prozapadnom, euroatlantskom krilu Fidesza i bila je posebna izaslanica Mađarske za energetsku sigurnost od 2010. do 2015.

Krajem siječnja objavila je svoju namjeru da se angažira u Tiszi i od tada ju prati reputacija potencijalne ministrice vanjskih poslova nakon izbora. Nekada vrlo hvaljena u Orbanovim krugovima, sada ju je, na primjer, vođa zastupničkog kluba Fidesza Mate Kocsis nazvao "Sorosovom agenticom". Ministar vanjskih poslova Szijjarto optužuje ju za "lobiranje protiv Mađarske" kako bi spriječila zemlju da "kupuje jeftin ruski plin".

Među ostalim poznatim osobama koje su se pridružile Tiszi 2024. i 2025. godine su bivši načelnik Glavnog stožera Ruszin-Szendi, liječnik i popularni zdravstveni influencer Andras Kulja, glumac i redatelj Mark Radnai, stručnjak za bankarstvo i financije Andras Karman, pjevačica Erzsebet Csezy i pastor Reformirane crkve Zoltan Tarr, čija je supruga krajem 2024. otpuštena iz Ministarstva prometa jer je lajkala objave svog supruga na Facebooku.

Izborni program putem YouTubea

Prošle subote (7. veljače), neki Tiszini pristaše predstavili su 240 stranica dugi Tiszin izborni program – ali ne na nekom pompoznom velikom događaju, već na YouTubeu, u videu koji traje sat vremena. Osim Tiszinog velikog obećanja da će ukinuti korumpirani Orbánov sustav i vratiti vladavinu prava i demokraciju u Mađarsku, najvažnije točke dugo očekivanog programa su: povratak Mađarske kao pouzdanog partnera u EU i NATO, reforme u teško zanemarenom zdravstvenom i obrazovnom sustavu te poboljšana socijalna politika i održiva borba protiv siromaštva.

Tisza namjerava zadržati većinu socijalnih mjera iz Orbánove ere, poput podrške obiteljima i umirovljenicima. Također neće biti promjena u migracijskoj politici. Stranka se protivi brzoj integraciji Ukrajine u EU, ali najavljuje namjeru normalizacije odnosa sa susjednom zemljom. Istodobno, ovisnost o ruskoj nafti i plinu trebala bi se značajno smanjiti do 2035.

Orbanov tabor prijeti seks videom

Peter Magyar naglašava da su stotine članova i stručnjaka mjesecima radile na Tiszinom izbornom programu. Mnogi neovisni promatrači u Mađarskoj program vide više kao pokušaj opovrgavanja ponekad skandaloznih optužbi koje dolaze iz Orbanova tabora.

U međuvremenu, Orbanov tabor se očito već priprema za sasvim drugačije napade na Tiszu. Peter Magyar u objavi na Facebooku tvrdi da će biti objavljene kompromitirajuće seks video snimke na kojima se nalazi – upravo on. Misteriozna web-stranica pod domenom koja nosi ime potpredsjednika Tisze Marka Radnaija - koja nije ustvari njegova prava web-stranica - već postoji. Na njoj se vidi prazan krevet u spavaćoj sobi, snimljen iz perspektive nadzorne kamere. Iznad stoji: "Coming soon" ("Uskoro").