HDZ ne odustaje od DP-a, ali Josip Dabro ostaje 'tempirana bomba'

Hrvatski sabor u petak bi, po najavama, trebao imenovati Alana Ružića na funkciju ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, no danas, do zaključenja ovog teksta, još nije bilo jasno ima li parlamentarna većina dovoljno ruku da bi izglasala to imenovanje. Premijeru Andreju Plenkoviću to je pitanje izravno postavljeno na sjednici triju saborskih odbora na kojima je predstavio novog ministra. SDP-ovu Arsenu Bauku premijer je odgovorio kako većinu ima, no na dodatno pitanje Marije Selak Raspudić tko, zapravo, osim HDZ-ovih zastupnika čini tu većinu nije odgovorio.

– Pustit ću Bauku da vam sve pojasni – uzvratio je Plenković zastupnici, što bi sugeriralo kako ni premijer još uvijek nema odgovor na ovo pitanje koje se otvorilo nakon što je Josip Dabro, saborski zastupnik i glavni tajnik njegova najvećeg koalicijskog partnera Domovinskog pokreta, protiv kojeg je DORH pokrenuo još jedan kazneni postupak, snimljen kako na "pokladnom jahanju" u Komletincima pjeva laude ustaškom vođi Anti Paveliću. Na tu je snimku, podsjetimo, reagirao prvi čovjek HSLS-a Dario Hrebak, poručujući kako će njegova stranka preskočiti ovotjedni sastanak vladajuće koalicije i na svom predsjedništvu odlučiti može li i dalje ostati u koaliciji. "Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali više neće biti dio te priče", rekao nam je Hrebak, prebacujući tako odluku o nastavku koalicije i parlamentarne većine u sadašnjem obliku na starijeg koalicijskog partnera. Što se HSLS-a tiče, Hrebak je najavio kako odluku o nastavku suradnje s DP-om, a onda i s HDZ-om, ne namjerava donositi samostalno, već da će je prepustiti stranačkim tijelima. A kakva bi odluka Predsjedništva HSLS-a mogla biti, danas se, do zaključenja ovog teksta, ni izbliza nije moglo razabrati.

Ovo nije prvi slučaj u kojem je Hrebak iskazao nezadovoljstvo odnosnima unutar vladajuće koalicije, no činjenica je da nikad nije ovako otvoreno zaprijetio napuštanjem koalicije niti tu je odluku o tome dignuo na razinu najviših tijela svoje stranke. Njegove izjave govore, dakle, kako je ovoga puta ipak riječ o nešto složenijim prilikama, uglavnom zato što HSLS, s HDZ-om koji je proteklih mjeseci naglo skrenuo udesno, više ne može sa sigurnošću računati na to da će mu stariji partner na zajedničkim listama osigurati prolazne mandate, na temelju kojih će onda doći i do određenog broja zajamčenih izvršnih funkcija, poput onih državnih tajnika u različitim ministarstvima. Što se tiče HDZ-a, iz te su nam stranke u trenutku nastajanja ovog teksta danas govorili kako će o svemu odlučiti na stranačkim tijelima, no nitko od naših sugovornika nije bio pretjerano sklon ideji da se iz koalicije izbaci Domovinski pokret, u kom bi slučaju HDZ rukama "spavača" morao pokrpati minimalnu većinu u Saboru. Među tim bi se rukama, naime, svakako morao naći i SDSS, a to teško da bi bilo prihvatljivo mahom desnije orijentiranom HDZ-ovu biračkom tijelu koje je već usvojilo najnoviji Plenkovićev zaokret prema desnici, koji traje sve od ljetošnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu.

Danas se, zbog toga, i u HDZ-ovim i u koalicijskim redovima nagađalo kako se Plenković neće odreći DP-a, niti će se DP odreći Josipa Dabre. U ovom času jer Dabro je, slažu se i neslužbeni izvori iz DP-a, "tempirana bomba" i čovjek nikad ne može biti potpuno siguran što bi sve moglo doletjeti iz Dabrina smjera. Jasno je, međutim, da bi za njegovu stranku bilo prilično neugodno izbaciti Dabru sa stranačkih funkcija i iz Sabora zato što je pjevao o "grobnici od zlata" dok Plenković bez većih problema "blagosivlje" ZDS s dvostrukim konotacijama u Thompsonovoj "Bojni Čavoglave". Najzanimljivija u čitavoj situaciji je pozicija zastupnika nacionalnih manjina koji HDZ-u također čine minimalnu većinu u Saboru. Iako nam to nije do kraja izravno rečeno, iz neslužbenih razgovora s ovim zastupnicima danas smo mogli razabrati kako nitko od njih, ne odluči li se HDZ sam raskinuti koaliciju s DP-om, ne namjerava posebno problematizirati Dabrino veličanje Pavelića, bez obzora na nelagodu koju je morao osjetiti kolega im Milorad Pupovac, kojem je Dabro izrijekom posvetio svoje pjevanje na pokladnom jahanju.

Događaj koji je ozbiljno zatresao vladajuću većinu čini se da je poprilično zatekao opoziciju, koja se danas iznenadila. Na sjednici triju saborskih odbora kojima je Plenković došao predstaviti budućeg ministra rada i socijale ponašali se kao da je riječ o uobičajenom radnom danu. I dok se odluka da se odbori ne bojkotiraju još i može shvatiti s obzirom na ozbiljnost problema u resoru socijale, teško se može shvatiti "dedramatizirajući pristup" koji je oporba odabrala u trenutku dok se Plenković muči s jednim od najsramotnijih skandala u svojoj Vladi, a zbog čega ni sam možda nije načistu hoće li u petak imati potrebne ruke za izbor novog ministra. Oprez kod oporbenih zastupnika, posebno onih s ljevice, možda objašnjava i činjenica da danas nitko nije bio načistu što se točno događa, odnosno nitko se nije htio zalijetati s određenim zaključcima. Teško je ne primijetiti i da se šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odlučio na šutnju i "snimanje situacije".

Mogle su se iz SDP-a i Možemo čuti i ocjene da je Dario Hrebak sve "odigrao" u dogovoru s Plenkovićem, ali i one da bi Hrebak doista mogao napustiti većinu i da je to prilika da ga se "pridobije na drugu stranu". Skandalozna snimka Josipa Dabre, koja je ozbiljno poljuljala vladajuću većinu, otvorila je ponovno famozno pitanje preslagivanja vladajuće većine. Ta priča svako malo se spominje kao izgledna, još od prvog trenutka kada je Plenković i pristao ući u Vladu s Domovinskim pokretom. Matematički, na papiru, potrebne ruke bi se vjerojatno i mogle naći, ali svime što se događalo nakon Thompsonovih koncerata i smjerom u kojemu je Plenković odlučio odvesti Hrvatsku u proteklih sedam mjeseci, tu je matematiku sebi poprilično otežao. Naime, neslužbeni izvori bliski Nezavisnoj listi Matije Posavca, ali i IDS-u, uvjeravaju kako preslagivanja biti ne može.

– Ići sada s Plenkovićem i reći da nam je dosta ovog desničarenja je smiješno. Pa Plenković je s takvim Dabrom i DP-om već dvije godine, promovira Thompsona, pokazao je da je spreman prodati vlastita načela za vlast. Pokazao je da mu je svejedno s kime je na vlasti, samo da je na vlasti – kaže naš izvor iz jedne centrističke opcije. Iz IDS-a su se danas odlučili oglasiti službeno pa su na društvenim mrežama poručili kako najoštrije osuđuju recentne postupke saborskog zastupnika Josipa Dabre, koji predstavljaju neprihvatljivu relativizaciju i normalizaciju ustaštva u javnom prostoru. – Nositelji javnih dužnosti nemaju luksuz "privatne neodgovornosti". Ono što izgovore – pa i otpjevaju – u kojim god to okolnostima bilo, ima težinu i posljedice. Takvi istupi vrijeđaju temeljne demokratske vrijednosti, povijesne činjenice i antifašističke temelje suvremene Hrvatske – kazali su u IDS-u, ali i dodali kako "ovakvi trenuci ne smiju ostati na razini pojedinačnih reakcija", odnosno da moraju "postati poticaj za ozbiljno političko okupljanje".

Ponuda SDP-a centru



"Zato i ovom prigodom pozivamo sve liberalne, građanske i demokratske političke aktere na proces ujedinjenja temeljen na zajedničkim vrijednostima jer fragmentiranost liberalne scene neupitno ide u korist onima koji Hrvatsku guraju unatrag. Vrijeme je za zajednički iskorak. IDS je spreman dati puni doprinos stvaranju ujedinjene, vjerodostojne građanske opcije koja može mijenjati politički smjer Hrvatske", stoji u priopćenju IDS-a. Slučajno ili ne, istup IDS-a događa se taman nakon što je iz vrha SDP-a stigla i informacija kako ozbiljno razmišljaju o širenju lijevog saveza upravo na stranke koje su im kompatibilne, a koje su jake u svojim krajevima. Konkretno, u osmoj izbornoj jedinici SDP-ovci bi razgovarali o suradnji s IDS-om te PGS-om, a u trećoj izbornoj jedinici spremni su ponuditi savez Matiji Posavcu. Pomaganjem Plenkoviću u ovom trenutku, osim što bi iziritirali svoje biračko tijelo, odbacili bi i opciju pregovora o ulasku u savez s ljevicom koji prema anketama stoji znatno bolje od vladajućeg HDZ-a.