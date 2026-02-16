Naši Portali
MUŠKARAC U PRITVORU

Otkriven jezivi slučaj: Prisiljavao svoju ženu na spolne odnose s barem 120 muškaraca

Swedish police
Steffen Trumpf/DPA
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
16.02.2026.
u 19:34

Slučaj je izišao na svjetlo dana prije nekog vremena, a muškarac je u pritvoru od listopada na temelju sumnji o svodništvu. Prethodno je bilo govora da se radi o oko 30 muškaraca.

Šveđanin je osumnjičen da je prisiljavao svoju ženu na spolne odnose s barem 120 muškaraca i optužnica protiv njega bit će podignuta u ožujku, prenijeli su švedski mediji. Novinska agencija NTB izvijestila je u ponedjeljak da se kaznena radnja događala u periodu nekoliko godina, i u fizičkim sastancima i preko interneta.

Slučaj je izišao na svjetlo dana prije nekog vremena, a muškarac je u pritvoru od listopada na temelju sumnji o svodništvu. Prethodno je bilo govora da se radi o oko 30 muškaraca.

Žena je sama prijavila svoga supruga policiji. Rekla je švedskom radiju da je u nekim slučajevima bila pod utjecajem droga i alkohola do te mjere da se nije ničega sjećala. Njezin suprug je navodno nudio seksualne usluge na raznim internetskim stranicama. Klijentima, za koje se vjeruje da dolaze iz cijele Švedske, također prijete kaznene prijave. U Švedskoj, kupovina seksualnih usluga ilegalna je, dok je prodaja seksa nekažnjiva.

Ključne riječi
policija svodništvo Švedska

