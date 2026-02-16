Užasno otkriće u Njemačkoj: Kćerka godinama skrivala mumificirano tijelo mrtve majke kako bi prevarila sustav

Mumificirano tijelo starije žene pronađeno je u obiteljskoj kući u Donjoj Bavarskoj u Njemačkoj. Stravično otkriće dogodilo se u Ruhmannsfeldenu, u okrugu Regen, gdje su istražitelji nakon obdukcije utvrdili da se tijelo nalazilo u kući već dulje vrijeme, vjerojatno nekoliko godina. Točan trenutak smrti, kao ni koliko je dugo tijelo bilo ondje prije nego što je početkom veljače pronađeno, još uvijek nije moguće precizno utvrditi, javlja Fenix magazin.

Zasad nema dokaza o kaznenom djelu, ali se pod istragom našla njezina 82-godišnja kći zbog sumnje na prijevaru povezanu s isplatama mirovine. Prema dosad prikupljenim informacijama, kći preminule žene navodno je i nakon majčine smrti nastavila primati njezinu mirovinu. Zbog toga su kriminalistička policija i državno odvjetništvo pokrenuli istragu zbog sumnje na prijevaru u okviru njemačkog socijalnog sustava.

Policija je također izvijestila da se osumnjičena žena u međuvremenu javila na liječenje u specijaliziranu kliniku. Unatoč uznemirujućim okolnostima, istražitelji zasad nisu pronašli tragove nasilja, a ni obdukcija nije dala konačan odgovor o uzroku smrti žene rođene 1922. godine.

Slučaj je, kako prenose njemački mediji, otkriven nakon što je gradonačelnik želio osobno posjetiti najstariju stanovnicu mjesta, koja bi danas imala 103 godine. No umjesto susreta, otkriveno je da je žena preminula još prije više godina, dok je njezina kći cijelo to vrijeme nastavila primati njezinu mirovinu.