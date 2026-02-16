Naši Portali
FRANCUSKA NA RUBU

Antifa pretukla mladog desničara na smrt, strah od osvete

Autor
Dino Brumec
16.02.2026.
u 19:29

Godinu dana uoči predsjedničkih izbora polarizirana zemlja u zapaljivoj je situaciji, a smrt aktivista nakon brutalnog premlaćivanja dodatno je šokirala vlast i oporbu

Nakon što su radikalni ljevičarski aktivisti ubili mladog desničara u Lyonu prošlog tjedna, Francusku potresaju veliki ideološki sukobi. Zemlja je šokirana nasiljem, a predsjednik Emmanuel Macron proziva ljevicu zbog nasilnih metoda, dok se politički lideri s lijevog dijela političkog spektra distanciraju od napada i izražavaju žaljenje. Sve to pokazuje opasnu političku situaciju u kojoj se zemlja našla.

Napad na 23-godišnjeg desnog aktivista Quentina Deranquea dogodio se u četvrtak tijekom prosvjeda desnice protiv ljevičarske političarke i zastupnice Europskog parlamenta Rime Hassan u Lyonu, na jugoistoku zemlje. Deranque je radio kao zaštitar na prosvjedu protiv Hassan nakon kojeg ga je napala skupina ljevičarskih radikala. Hospitaliziran je nakon napada te je stavljen u induciranu komu, ali je u subotu umro od rana koje je zadobio u napadu. Francuska novinska agencija AFP izvijestila je o detaljima napada. Video koji je objavila tamošnja televizija pokazuje kako desetak ljude tuče trojicu koji su na tlu, a dvojica su od njih uspjela pobjeći.

antifa Macron Le Pen desnica krajnja ljevica Francuska

Komentara 3

Pogledaj Sve
CO
CommonSense
19:34 16.02.2026.

Lijevica je sve osim tolerantna, otvorena na drugačija mišljenja i miroljubiva. Dokazala još boljševička revolucija a potvrde imamo svakodnevno

BI
bikica7
19:46 16.02.2026.

Antifa je zločinacka teroristicka organizacija koju treba uništiti svim mogućim sredstvima

KR
kruno100
19:56 16.02.2026.

Ma nomoguće pa oni su za mir i toleranciju

