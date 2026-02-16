Antifa pretukla mladog desničara na smrt, strah od osvete

Nakon što su radikalni ljevičarski aktivisti ubili mladog desničara u Lyonu prošlog tjedna, Francusku potresaju veliki ideološki sukobi. Zemlja je šokirana nasiljem, a predsjednik Emmanuel Macron proziva ljevicu zbog nasilnih metoda, dok se politički lideri s lijevog dijela političkog spektra distanciraju od napada i izražavaju žaljenje. Sve to pokazuje opasnu političku situaciju u kojoj se zemlja našla.



Napad na 23-godišnjeg desnog aktivista Quentina Deranquea dogodio se u četvrtak tijekom prosvjeda desnice protiv ljevičarske političarke i zastupnice Europskog parlamenta Rime Hassan u Lyonu, na jugoistoku zemlje. Deranque je radio kao zaštitar na prosvjedu protiv Hassan nakon kojeg ga je napala skupina ljevičarskih radikala. Hospitaliziran je nakon napada te je stavljen u induciranu komu, ali je u subotu umro od rana koje je zadobio u napadu. Francuska novinska agencija AFP izvijestila je o detaljima napada. Video koji je objavila tamošnja televizija pokazuje kako desetak ljude tuče trojicu koji su na tlu, a dvojica su od njih uspjela pobjeći.