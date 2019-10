Culej optužio Živozidaše da su mu ukrali torbu. Oni uzvratili: Nismo mi HDZ da torbarimo

Osim političkih prepucavanja, u Saboru se nekad događaju i drugačiji obračuni, pa je tako danas HDZ-ov Stevo Culej optužio je zastupnike Živog zida da su mu uzeli njegovu torbu tešku 10 kilograma, već ih je zbog toga prijavio saborskoj straži, a planira, najavljuje, i policiji. Iz Živog zida uzvraćaju kako oni nisu HDZ da torbare po Saboru, te da se torba slučajno zatekla u njihovom pretincu te će ju vratiti HDZ-ovom saborskom zastupniku.

Culejeva torba nestala je prije tjedan dana, odnosno tijekom Dana otvorenih vrata, a kad se raspitivao po Saboru zna li netko gdje mu je torba, zastupnici Živog zida Snježana Sabolek i Damjan Vucelić su mu odgovorili da je u njihovom automobilu. Na pitanje gdje je automobil odgovorili su mu, kaže, da je daleko.

- U toj torbi je od sudskih presuda i dokumenata koje su naslovljene na moje ime, od Haških dokumenata, dokumenti vezani iz vremena Udbe za neke saborske zastupnike. Sve što sam imao to mi je nestalo. Sada je došao tajnik Živog zida koji kaže da je moja torba vjerojatno u njihovoj središnjici. Vjerojatno na kopiranju, prepisivanju i ostalo. Ja još svoju torbu ne mogu dobiti – žalio se danas Culej novinarima.

Zastupnike Živog zida optužuje kako ga 'sprdaju' ne želeći donijeti njegovu torbu s dokumentacijom.



- Ja znam što u torbi imam i kojim redoslijedom sam slagao, ali oni ne žele meni ovog trena donijeti moju torbu. S tim dokumentima bi oni mogli svašta. To su originali koji su vezani uz Milorada Pupovca o njegovom sudjelovanju u poznatoj akciji nespašavanja doktora Šretera, tu su i neki državni tužioci i njihove biografije. Ima jako puno dokumenata, da ne idem u dubinu. Tu ima od nestalih osoba originalni dokumenti iz Haaga koji su meni isto dostavljeni preko prijatelja gdje se vidi tko je odveden, tko ubijen. Tu ima svega i svačega - kazao je Culej.

Pojasnio je kako je otkrio da mu je torba završila kod zastupnika Živog zida.

- Došao sam u prostoriju, gdje su pretinci, i pitao gdje je moja žuta torba, koja je bila u sabornici. Rečeno mi je da je prenesena uoči Dana otvorenih vrata u prostoriju i da misle da ju je iznijela zastupnica Sabolek. Pitao sam kako je mogla odnijeti moju torbu s deset kila dokumenata. To je vojna torba. Ona je rekla da je to odnijela i da nije uopće gledala što je u njoj. Deset dana vući tuđu torbu od deset kilograma dokumenata u automobilu i u središnjicu, a ne pogledati unutra što se nalazi i čija je to torba to je malo teži slučaj – naglašava Culej.

Upitan zašto deset dana slučaj nije prijavio policiji, Culej objašnjava kako u Saboru dokumente drži na tri mjesta.

- Nisam do danas znao da mi torba fali, prebirući po drugim materijalima, ovo mi nije bila tema. Kako mi je koja tema, tako uzimam materijal s određenih mjesta. Ne držim sve na istom mjestu, upravo vjerojatno zbog ovakvih slučajeva - pojašnjava Culej.

Damjan Vucelić iz Živog zida pak demantira Culeja.

- Mi nismo HDZ da torbarimo i krademo, mi se ne služimo metodama kao HDZ. Gospodin Culej će dobiti svoju torbu natrag. Mi smo tu torbu dobili u našem pretincu i preuzela ju je kolegica Snježana Sabolek. Ona će biti vraćena – kaže Vucelić te dodaje kako su mu saborske službe potvrdile da su torbu stavile u krivi pretinac. Upitan zašto više od tjedan dana ne vraćaju torbu zastupnika, Vucelić objašnjava da dosad nisu znali čija je torba jer na njoj ne piše njegovo ime.

- Mi smo mislili da je to najnormalnija dokumentacija, koju nam građani svakodnevno šalju i preuzeli smo to. Nisam ni pogledao sadržaj torbe niti sam upoznat s njime – dodaje Vucelić. Njegova stranačka kolegica Snježana Sabolek potvrđuje da je Dan nakon otvorenih vrata u svom saborskom pretincu pronašla torbu.

- Ništa sumnjivo. Mi dobivamo svaki dan nekakvu dokumentaciju, ja sam tu torbu preuzela i odnijela u našu središnjicu. Ne mogu reći da je to torba od Culeja, jer nigdje ne piše da je to njegova. Tek se treba utvrditi čija je to torba, a naravno da ćemo je vratiti. Gospodin Culej je sada to zatražio. Imam sada govor i u roku od dva sata ćemo vratiti, ako se utvrdi da je to njegova torba – kaže Sabolek, dok Vucelić optužuje Culeja da radi problem tamo gdje ga nema.

- Mi nećemo previše ulaziti u priče. On je napravio tu scenu, jer je on takav. Mi ćemo torbu najnormalnije vratiti, krivo nam je uručena. Nije naša greška niti je od kolegice greška. Gospodin Culej će tu torbu dobiti tako da nema nikakvih sporova - zaključuje Vucelić.