Culej objavio 'plan' pa poručio: 'Na godišnjem sam, zašto me ometaš na rođendan?'

Saborski zastupnik Stevo Culej objavio je na svom Facebook profilu fotografiju 'plana'. - Imam plan - napisao je HDZ-ov saborski zastupnik uz fotografiju zemljovida.

Na karti je vidljivo područje općine Ivankovo, u blizini Vinkovaca i Culejeve Jarmine, piše 24sata. Napravio je i legendu sa simbolima koji predstavljaju tenkove, mitraljesko gnijezdo, glavni i pomoćni plan napada, logistiku, prvu pomoć i nešto što se zove "topnićka p." Za objašnjenje Culeja su kontaktirali iz 24sata. Foto: Facebook

- Slušaj me ti iz 24 sata, zašto me ometaš na moj rođendan? - rekao je Culej - Ja imam svoj plan, a ti očito imaš svoj. Otkud ti pravo da me uznemiravaš? - odgovirio je na pitanje o kakvom se planu radi.

Poručili su mu da je saborski zastupnik i da mu je dužnost odgovarati na novinarska pitanja.

- Slušaj ti, moje radno vrijeme je završilo. Kad mi počne zasjedanje, onda me zovi. A sad kad sam na godišnjem, nemoj da me z********š - rekao je Culej i završio razgovor.