Živi zid: Nasrtaj na vijećnika Pavu Josića reakcija na istraživanje menadžerskih ugovora

Nasrtaj predsjednika Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislava Josića na vukovarskog gradskog vijećnika Živog zida Pavu Josića u Vukovaru reakcija je na istraživanjem menadžerskih ugovora i privilegija u Vukovaru, poručili su danas iz Živog zida. Komentirali su tako snimku koju su pustili u javnost na kojoj Tomislav Josić živozidaša tijekom rasprave na ulici pita "je li otporan na metak".

- Baš 30. rujna poslan je upit prema Uredu gradonačelnika o materijalnim pravima Tomislava Josića i to ga je očito iznerviralo, a to je tek vrh ledene sante menadžerskih ugovora i privilegija u Vukovaru koje Živi zid istražuje. Do nasrtaja je došlo jer se povećala nervoza u Uredu gradonačelnika Vukovara zbog istraživanja Pave Josića menadžerskih ugovora i privilegija u Vukovaru, odnosno transparentnosti trošenja javnog novca – rekao je predsjednik Živog zida i europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić na konferenciji za novinare u Saboru. Kaže da je ovakvo ponašanje Tomislava Josića bahato, primitivno i vulgarno.

- Problem u Vukovaru nisu ni Srbi ni ćirilica ni suživot već pare koje političke elite, i HDZ i SDP, vješto dijele između sebe dok gule svoj narod. Već neko vrijeme istražujem menadžerske ugovore u Vukovaru, neke sam već i objavio, a ostale ću puštati u javnost postepeno. U Vukovaru postoji neka nova vrsta plemstva, dovoljno je da se uđe u HDZ i dobije posao, a kada se promjeni vlast prebacuje se ljude u županiju gdje ostaju doživotno – objašnjava Pavao Josić, vijećnik Živog zida u vukovarskom Gradskom vijeću kojemu na snimci prijeti njegov prezimenjak. Tu prijetnju, tvrdi, nije doživio ozbiljno , ali očekuje od institucija da odrade svoj posao. Zaključuje kako nema namjeru slučaj prijavljivati policiji niti dizati kaznenu prijavu.