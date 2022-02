Članica komisije o spornom dizajnu eurokovanice: 'Kako je moguće? Jednostavno, opisat ću vam'

Ne stišava se bura oko izbora dizajna eurokovanice od 1 eura nakon što je otkriveno da dizajn kune za naličje te kovanice, za što je nagrađen i navodi se kao autor Stjepan Pranjković, podsjeća na fotografiju životinje kune s interneta. Reakcije su krenule s društvenih mreža gdje su korisnici zbijali šale na račun toga, a potom je reagirao i HNB koji je provodio natječaj, kao i autor fotografije s interneta Iain H. Leach koji je Pranjkovića nazvao lopovom.

U raspravu o pitanju "kako se moglo dogoditi da je na kovanici s motivom kune zapravo samo izrezana fotografija s photoshop filterom, odnosno kako je moguće da ‘dizajn kovanica’ zapravo uopće nije dizajn, a jest improvizacija?" uključila se sada i članica komisije za odabir Ira Payer koja je poručila da je odgovor jednostavan te da je cijeli proces točno tako bio oblikovan da bi profesionalan rezultat bio zapravo incident, prenosi Telegram.

Njezinu Facebook objavu prenosimo u cijelosti:

"Opisat ću vam. Kad Hrvatsko dizajnersko društvo provodi natječaj, traži se natječajni rad koji zadovoljava standarde, propisan je sadržaj, prezentacija ima 20-ak stranica, jasan je koncept i sustav, jasno je što su reference, što je interpretacija, i uglavnom je jasan cijeli proces kako se do rješenja došlo. Ukratko, žiri ima pred sobom cjeloviti projekt. U žiriju su i dizajneri i naručitelji, o svakom radu se diskutira, svatko govori o onom segmentu o kojem zna najviše. Budući da se traži ozbiljan natječajni rad, na natječaj stigne oko 10 do 40 radova. To znači da je jedan razumni broj autora uložio vrijeme, znanje i resurse u taj rad, a žiri će se ozbiljno posvetiti svima i odabrat će ono što je po njihovom mišljenju najbolje.

No, u ovom slučaju natječaj je provodio HNB, a Komisija za novac nije željela implementirati ništa od naše pozitivne natječajne prakse. Željeli su da se na natječaj jave svi koji to požele i pošalju po jedan A4 list papira s bilo kako nacrtanom kovanicom i par riječi objašnjenja ako je potrebno. Takvih - svakojakih - radova stiglo je više od 1300. U tom moru svega i svačega bilo ih je vrlo malo u kojima se prepoznala profesionalna ruka, odnosno - dizajn.

Službenog žirija nije bilo, već je povjerenstvo koje je prethodno sudjelovalo u odabiru motiva, a u koje je mene imenovao HDD, kao svoju predstavnicu i u kojem je 16 osoba iz raznih institucija, dobilo zadatak pregledati svih više od 3001 radova i dodijeliti bodove kako bi se napravila rang lista od devet radova po motivu i kako bi po devet radova za svaki motiv bilo dostavljeno glavnoj Komisiji za novac. Komisija za novac je potom odlučila o nagradama, o kojima smo saznali iz medija.

Organizator nije prihvatio sugestije o promjeni propozicija, nije prihvatio ni moju pomoć niti HDD-a (koji im je i dodatno pisao). Također nisu uvažili moj apel da se organizira barem jedna sjednica na kojem će se svi radovi staviti na stol i prodiskutirati uži izbor jer se ne može dozvoliti da Komisija za novac odlučuje o nagradama na taj - sasvim pogrešan - način, i da bira među radovima za koje je iz aviona jasno da ne barataju osnovnim pravilima struke. Nije uvaženo.

Ako je slučajno netko došao do kraja ovog statusa, evo to je razlog zašto imamo ovakve rezultate."