Ledeno jutro u Hrvatskoj: U ovom dijelu Hrvatske čak -11,5 stupnjeva, evo kada stiže snijeg

Hrvatska se i jutros probudila u debelim minusima. U 6 sati najhladnije je bilo na Plitvičkim jezerima gdje je izmjereno čak -11, 2 stupnja Celzijeva, dok je u Bednji bilo -11. U 7 sati na Plitvičkim jezerima bilo je još hladnije, izmjereno je -11,5 stupnjeva, u Otočcu je bilo -11,2, Delnicama -10,8, Gospiću -10,6, Ogulinu -10,1. U Zagrebu na mjernoj postaji aerodrom izmjereno je -7,9 stupnjeva Celzijevih dok je na Maksimiru bilo -7,4.

Hladno je bilo i u Daruvaru (-9,0 °C), Karlovcu (-8,8 °C), Krapini (-8,4 °C), Varaždinu (-8,3 °C). Najtoplije jutro je na Jadranu pa je tako na Malom Lošinju izmjereno 5,3 stupnjeva, Rabu 5,1, dok je u Dubrovniku izmjereno samo 0,6 stupnjeva.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano, poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima porast naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, navečer će okretati na jugozapadni. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima u postupnom slabljenju, najprije na sjevernom dijelu, poslijepodne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između -1 i 3, na obali i otocima od 4 do 8 °C. U novogodišnjoj noći na Jadranu i u predjelima uz njega vedro ili malo oblačno. Drugdje u unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, uglavnom na istoku rijetko je moguće vrlo malo snijega. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu sjeverozapadni i bura. Temperatura zraka većinom između -5 i 0, u Lici i malo niža, a na Jadranu od 0 do 5 °C.

U četvrtak djelomice, osobito u središnjim predjelima te u Dalmaciji i pretežno sunčano. Prema večeri sa zapada naoblačenje, zatim mjestimice kiša, u petak i subotu i pljuskovi. U Gorskoj Hrvatskoj oborina na granici kiše i snijega, u najvišim predjelima u četvrtak i subotu i snijeg, a u subotu navečer snijeg je moguć i u središnjim i istočnim predjelima. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju i jak, u subotu će u središnjim i istočnim predjelima okretati na slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura u četvrtak će okretati na jugozapadni i južni te jačati na umjeren do jak. Temperatura zraka u porastu.

Prema prognozi DHMZ-a, u nedjelju će u većini unutrašnjosti padati snijeg, a u utorak ponovno padaju i temperature te je najavljen novi snijeg.