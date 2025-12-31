Tisuće ljudi zarobljeno u Eurotunelu: 'Putovanje života dovedeno nam je u pitanje'

Radovi na rješavanju problema sa strujom u Eurotunelu ispod La Manchea nastavljaju se nakon što je prekid napajanja zaustavio rad vlakova i poremetio planove putovanja tisuća putnika. Tunel je djelomično ponovno otvoren, omogućivši nastavak rada nekih vlakova Eurostar i LeShuttle, koji prevoze putnike i vozila između Folkestonea i Calaisa, uz značajna kašnjenja.

Problem s nadzemnim napajanjem i kvar vlaka LeShuttle blokirali su sve rute u utorak, izazivajući kaos u prometu, osobito za putnike koji su pokušavali putovati za Novu godinu, piše BBC. Getlink, operater tunela, izjavio je da se nada kako će vlakovi uskoro krenuti prema normalnom režimu, no putnici se pripremaju za drugi dan mogućih poremećaja. Neki putnici su ispričali da su satima bili zaglavljeni u vlakovima, čekajući da krenu.

Jedan muškarac ispričao je BBC-ju da se ukrcao na vlak za Pariz u 19:01, ali je još uvijek bio zaglavljen u vlaku na ulazu u tunel od 2:30 GMT. Osoblje mu je reklo da postoji "50% šanse da idemo u Pariz, 50% šanse da se vratimo u London". Eurostar je ranije u utorak obustavio sve usluge, a do podneva je otkazano najmanje desetak linija između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Belgije i Nizozemske. Neke su usluge nastavile s radom u večernjim satima, nakon što je jedna od dvije glavne linije tunela ponovno otvorena, ali su kašnjenja i dalje bila velika.

Eurostar je putnicima preporučio da, ako je moguće, preprave svoje planove za neki drugi dan uz besplatne zamjene karata. Putnicima čiji su vlakovi otkazani savjetovano je da ne dolaze na stanice. Do podneva je bilo otkazano najmanje desetak linija, a željeznički operater je ponudio besplatnu zamjenu karata, povrat novca ili e-vaučere. Putnici su ispričali BBC-ju kako su ostali nasukani i tražili alternativne rute kako bi stigli do svojih odredišta.

Dvije američke turistkinje, Haley Adams (38) i Hannah Hagar (35), morale su platiti dodatnih 580 dolara (430 funti) za letove prema Parizu, nakon što im je otkazan vlak Eurostar. Iako su dobile povrat novca za karte, morale su platiti dodatnu noć u hotelu u Londonu, a nisu mogle dobiti povrat novca za svoj hotel u Parizu.

Obitelj iz Meksika, koja je također putovala Eurostarom, rekla je kako im je putovanje života dovedeno u pitanje jer im je vlak otkazan. Monserrat Hernandez, njen brat John Paul i majka Olga morali su čekati u panici, ne znajući što dalje. Nakon što je njihov vlak za Pariz krenuo, morao se vratiti zbog tehničkog incidenta. Obitelj sada traži alternativne načine prijevoza prema francuskoj prijestolnici.

Putnici na liniji LeShuttle također su se susreli s problemima. Ben Clark iz Bedfordshirea, koji je bio sa suprugom i tri kćeri, ispričao je kako su satima bili zaglavljeni u vlaku. Iako prvih nekoliko sati nije bilo previše problema, posljednjih pola sata postali su nemirni, a putnici su počeli biti frustrirani. Obitelj je potrošila grickalice i nije im preostao plan B. Nacionalna željeznica savjetovala je putnicima da ne dolaze na međunarodni kolodvor London St Pancras ako su njihovi vlakovi otkazani, dok je Ministarstvo prometa upozorilo da su poremećaji mogući do kraja dana.

Fotografija koju je BBC podijelio prikazuje razbacane nadzemne električne kabele po tračnicama. Trenutačno je samo jedan od dva glavna tunela u tunelu ispod La Manchea dostupan za vlakove. Eurostarove usluge su se nastavile, a vlakovi iz Londona za Bruxelles i Paris kasnili su zbog poteškoća. LeShuttle se ispričao zbog kašnjenja i izvijestio putnike da će se usluge nastaviti postupno, uz značajna kašnjenja. Na autocesti M20 također su nastali prometni problemi zbog vozila koja su se nadala prelasku tunela, što je izazvalo gužve u blizini terminala LeShuttle u Folkestoneu.