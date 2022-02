Javio se autor fotografije kune o eurokovanici: 'Treba povući nagradu i navesti pravog autora'

Nakon objave dizajna hrvatskih kovanica eura, proširila se rasprava o izgledu motiva koji će krasiti 1 euro - životinji kuni. Naime, dizajn se uspoređuje s fotografijom životinje kune s interneta.

Riječ je o fotografiji koja među prvima osvane kada se na engleskom jeziku pretražuje životinja prikazana s bočne strane (engl. pine marten side view). Fotografija je izvorno objavljena na stranici fotografa Iaina Leacha iz Velike Britanije koji se bavi promatranjem i fotografiranjem ptica i divljih životinja.

It is the same. Hope you got credit or gave a licence. pic.twitter.com/2VVx9jVChO