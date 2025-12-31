Kako su brendovi Isusu ukrali Božić

Božićni ugođaj zavladao je našim gradovima i selima, ali i europskim i svjetskim metropolama. Domovi, trgovi i ulice su ukrašeni, trgovci i ugostitelji prilagodili su svoju ponudu, prepuni trgovački centri sjaje predblagdanskom simbolikom, milijuni ljudi vesele se darovima, kuhanom vinu, medenjacima, bogatoj trpezi i veselim božićnim pjesmicama… I ove godine s nestrpljenjem smo iščekivali Božić, ne samo u kršćanskim zemljama već i u onim dijelovima svijeta u kojima dominiraju druge religije, primjerice u dalekom Japanu. Mnogobrojni budisti, židovi pa čak i muslimani su, primjerice, u američkim metropolama svečano slavili Božić.
sezona velikih sniženja
Počela su ogromna sniženja u Zari: Pronašli smo najbolje komade koje se isplati kupiti
KRAJ GODINE, NOVI POČETAK
Sudbina se mijenja u ponoć: Dnevni horoskop otkriva tko donosi životnu odluku, a tko zatvara vrata prošlosti!
zvijezda
FOTO Evo kako se Vanna mijenjala tijekom godina: Omiljena pjevačica na sceni je više od tri desetljeća
Odlična je
Umor je jedan od najčešći uzročnika prometnih nesreća, a nova aplikacija pomaže nam da se sigurno vratimo kući
Veliki test