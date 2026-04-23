Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTRES U DP-U

Ćipe komentirao Dabrinu ostavku

Zagreb: Stipo Mlinarić o političkim aktualnostima
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
Autor
Božena Matijević
23.04.2026.
u 10:45

O glavnom tajniku ne odlučuje niti ga bira predsjedništvo stranke niti bilo koje drugo tijelo stranke, rekao je Ćipe.

Nakon što se bivši ministar te aktualni saborski zastupnik i glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro danas oglasio poduljim priopćenjem u kojem obznanjuje da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika stranke htjeli smo o tome dodatno porazgovarati i čuti što o tome ima za reći sam predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. No, Penava nam se nije javljao na pozive, a nije odgovarao niti na poslale poruke. 

Ipak, javio nam se saborski zastupnik iz iste stranke Stipo Mlinarić Ćipe koji je na upit o Dabrinoj ostavci bio vrlo kratak. 

– Na tu temu nazovite Ivana Penavu jer je pravo predsjednika stranke da bira glavnog tajnika stranke. O tome odlučuje predsjednik, nitko drugi. O glavnom tajniku ne odlučuje niti ga bira predsjedništvo stranke niti bilo koje drugo tijelo stranke. To je predsjednikova odluka – kazao nam je Mlinarić ne želeći ništa više dodatno reći pa čak niti potvrditi vijest da je Dabro podnio ostavku. 
FOTO Sramota u Zagrebu: Bacali stvari i stolice na pravoslavnu crkvu na Cvjetnom
Zagreb: Stipo Mlinarić o političkim aktualnostima
1/11
Ključne riječi
Domovinski pokret Josip Dabro STIPO MLINARIĆ ĆIPE

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar ruby red
ruby red
11:05 23.04.2026.

"Pitajte Penavu" nije nikakav komentar, nego odgovor na vaše glupo pitanje.

TP
The_Point
11:20 23.04.2026.

Ajde Ćipe, daj i ti ostavku, kad može Dabro, možeš i ti !

Avatar Certilian
Certilian
11:13 23.04.2026.

predlažem intelektualnu gromadu Ćipu za tajnika stranke...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!