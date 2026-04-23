Ćipe komentirao Dabrinu ostavku

Nakon što se bivši ministar te aktualni saborski zastupnik i glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro danas oglasio poduljim priopćenjem u kojem obznanjuje da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika stranke htjeli smo o tome dodatno porazgovarati i čuti što o tome ima za reći sam predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. No, Penava nam se nije javljao na pozive, a nije odgovarao niti na poslale poruke.

Ipak, javio nam se saborski zastupnik iz iste stranke Stipo Mlinarić Ćipe koji je na upit o Dabrinoj ostavci bio vrlo kratak.

– Na tu temu nazovite Ivana Penavu jer je pravo predsjednika stranke da bira glavnog tajnika stranke. O tome odlučuje predsjednik, nitko drugi. O glavnom tajniku ne odlučuje niti ga bira predsjedništvo stranke niti bilo koje drugo tijelo stranke. To je predsjednikova odluka – kazao nam je Mlinarić ne želeći ništa više dodatno reći pa čak niti potvrditi vijest da je Dabro podnio ostavku.