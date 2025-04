Čeka se odluka Upravnog suda o Hrvatici protjeranoj iz Srbije

Beogradski odvjetnik Jovan Rajić izjavio je da se očekuje odluka Upravnog suda o privremenoj mjeri kojom bi hrvatskoj državljanki Arien Stojanović Ivković bilo omogućeno da legalno ostane u Srbiji, nakon što je prošlog tjedna protjerana iz Srbije. Hrvatskoj državljanki Stojanović Ivković, koja je u Beogradu završila medicinski fakultet, zaposlila se, udala i zasnovala obitelj, srbijanske su vlasti uskratile gostoprimstvo poslije 12 godina života u Beogradu. Njoj je policija 8. travnja uručila rješenje kojim se ukida ranije odobren privremeni boravak u Srbiji i zabranjuje ulazak u zemlju na godinu dana.

Razlozi za to nisu objavljeni, ali Stojanović Ivković pretpostavlja da je to zbog njezine potpore studentima koji mjesecima prosvjeduju u Srbiji. Odlukom Upravnog suda koja se očekuje privremeno bi bilo suspendirano rješenje kojim se državljanki Hrvatske nalaže da napusti Srbiju najkasnije do 15. travnja u 23:59 sati, rekao je odvjetnik Rajić agenciji FoNet. Rajić je podsjetio i da je uložena žalba na prvostupanjsko rješenje kojim je Arien Stojanović Ivković naloženo da napusti Srbiju.

No, kako žalba ne odlaže izvršenje tog rješenja, zbog hitnosti je zatražena i reakcija Upravnog suda. U obrazloženju rješenja o protjerivanju šturo se navodi da je "tijelo nadležno za zaštitu sigurnosti Republike Srbije dostavilo procjenu da boravak državljanke Hrvatske Ivković Stojanović Arien predstavlja neprihvatljivi sigurnosni rizik".

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je izjavio da protjerivanja Hrvata iz Srbije više nisu izolirani slučajevi, već se radi o "nekakvom sistemu" koji mora prestati. "Bilo kakve unutarnje političke teme Srbije" ne trebaju uopće imati utjecaja na Hrvatsku niti na njezine državljane, rekao je Plenković u ponedjeljak, nakon što je prošli tjedan hrvatsko veleposlanstvo u Srbiji obaviješteno o protjerivanju još troje hrvatskih državljana iz te zemlje.

Plenković je rekao da je dosad tako protjerano 16 ljudi, a još 16 drugih hrvatskih državljana nije bilo pušteno u Srbiju.

"Očekujemo da to prestane", naglasio je premijer i dodao da je zbog toga reagirala i Europska komisija.