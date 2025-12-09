Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
DALIBOR MILAS

Časna sestra će, nadam se, dobiti pomoć, oni koji su širili laži ostat će bez terapije

Zagreb: Slaba kiša pada od jutra
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Dalibor Milas
09.12.2025.
u 12:18

Lakše je umisliti tuđe noževe nego postaviti pitanje: što smo propustili učiniti za ovu ženu i mnoge poput nje

Priča o navodnom napadu na časnu sestru nova je epizoda u obrascu u kojem histerija i izmišljanje neprijatelja ne jenjavaju. Policija je objavila da je redovnica koja je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac lažno prijavila napad: nakon istrage utvrđeno je da je sama sebi nožem nanijela ozljede. Znala je da prijavljuje nepostojeće kazneno djelo. Od tog priopćenja do nove runde panike na društvenim mrežama prošlo je tek nekoliko sati. Prije nego što su činjenice bile poznate, dio “suverenističkog” međumrežja vrtio je istu mantru: strani radnik, migrant, “njihov” čovjek koji uz povike “Allahu ekber” napada “našu” časnu sestru.

Ključne riječi
dezinformacije lažna prijava časna sestra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja