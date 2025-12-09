Časna sestra će, nadam se, dobiti pomoć, oni koji su širili laži ostat će bez terapije

Priča o navodnom napadu na časnu sestru nova je epizoda u obrascu u kojem histerija i izmišljanje neprijatelja ne jenjavaju. Policija je objavila da je redovnica koja je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac lažno prijavila napad: nakon istrage utvrđeno je da je sama sebi nožem nanijela ozljede. Znala je da prijavljuje nepostojeće kazneno djelo. Od tog priopćenja do nove runde panike na društvenim mrežama prošlo je tek nekoliko sati. Prije nego što su činjenice bile poznate, dio “suverenističkog” međumrežja vrtio je istu mantru: strani radnik, migrant, “njihov” čovjek koji uz povike “Allahu ekber” napada “našu” časnu sestru.
