Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
09.03.2026. u 21:30

Hrebakov HSLS ostaje tavorit u vladajućoj koaliciji, a HDZ je još jednom pokazao da može sa svakim, a ne mora ni s kim i da će učiniti sve da se zadrži na vlasti

Okolnosti su se promijenile, Dabrin glas više nije presudan i zato HSLS ostaje u vladajućoj koaliciji. Sažetak je to odluke Predsjedništva te stranke kojoj je na čelu Dario Hrebak, a kojom je jučer konačno završena kriza u vladajućoj koaliciji izazvana pjevanjem DP-ova zastupnika u slavu Ante Pavelića. HSLS naglašava i kako mu namjera nije bila rušiti koaliciju, već zaštititi standard u javnom prostoru koji je Dabro narušio. Dabro je, međutim, iz ove priče izišao praktički neokrznut, kao i njegova stranka.

Jer, teško da će bilo tko od DP-ovih birača priznati da pjevanje ustaškom poglavniku, pa još posvećeno Miloradu Pupovcu, šteti Hrvatskoj, a kamoli pohvaliti suzdržanost kojom je izabrani predstavnik srpske nacionalne manjine, u korist svoje manjine i svoje države, dokazao kako njegov otklon od “srpskog sveta” doista nije puka floskula. Ma što HSLS-ovci sada govorili, teško se oteti dojmu da im je naum bio okupiti opcije na centru i s njima iz Vlade istisnuti DP, eventualno osigurati zajednički nastup mimo HDZ-a na idućim parlamentarnim izborima. Ni jedno ni drugo se, međutim, nije ostvarilo pa HSLS-u sada ostaje da percepcijski oslabljen tavori u koaliciji, moguće i do kraja mandata.

Ključne riječi
Dario Hrebak Pavelić dabro HSLS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
31
HRVOJE ZOVKO

Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama

Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!