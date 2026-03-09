Okolnosti su se promijenile, Dabrin glas više nije presudan i zato HSLS ostaje u vladajućoj koaliciji. Sažetak je to odluke Predsjedništva te stranke kojoj je na čelu Dario Hrebak, a kojom je jučer konačno završena kriza u vladajućoj koaliciji izazvana pjevanjem DP-ova zastupnika u slavu Ante Pavelića. HSLS naglašava i kako mu namjera nije bila rušiti koaliciju, već zaštititi standard u javnom prostoru koji je Dabro narušio. Dabro je, međutim, iz ove priče izišao praktički neokrznut, kao i njegova stranka.



Jer, teško da će bilo tko od DP-ovih birača priznati da pjevanje ustaškom poglavniku, pa još posvećeno Miloradu Pupovcu, šteti Hrvatskoj, a kamoli pohvaliti suzdržanost kojom je izabrani predstavnik srpske nacionalne manjine, u korist svoje manjine i svoje države, dokazao kako njegov otklon od “srpskog sveta” doista nije puka floskula. Ma što HSLS-ovci sada govorili, teško se oteti dojmu da im je naum bio okupiti opcije na centru i s njima iz Vlade istisnuti DP, eventualno osigurati zajednički nastup mimo HDZ-a na idućim parlamentarnim izborima. Ni jedno ni drugo se, međutim, nije ostvarilo pa HSLS-u sada ostaje da percepcijski oslabljen tavori u koaliciji, moguće i do kraja mandata.