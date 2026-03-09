Naši Portali
Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Boška Ban i Zurovec Plenkoviću su 'polica osiguranja' za DP koji je na aparatima

09.03.2026. u 17:16

Otvoreno je osudila postupke DP-ovog ustašofila Josipa Dabre, istaknuvši da njezina podrška Vladi ne znači podršku takvim pojedincima, već stabilnosti države.

Politička scena u Hrvatskoj početkom 2026. godine doživjela je značajno preslagivanje ulaskom Boške Ban i Darija Zurovca u vladajuću većinu predvođenu HDZ-om. Ovi potezi premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića izravno utječu na stabilnost Vlade, ali i na položaj Domovinskog pokreta unutar vladajuće koalicije. I opet se potvrđuje da je Plenković politički velemajstor u odnosu na sve druge i u stranci, i u koaliciji, i u oporbi. Kao što je ne tako davno elegantno Most zamijenio HNS-om u vladajućoj koaliciji, kako bi i dalje osigurao elegantnu i poslušnu većinu, tako sad disciplinira DP širenjem vladajuće koalicije i HDZ više usmjeruje prema centru, što mu je bitno za izbore.

Domovinski pokret Boška Ban koalicija HDZ

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
31
HRVOJE ZOVKO

Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama

Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.

