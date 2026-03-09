Boška Ban i Zurovec Plenkoviću su 'polica osiguranja' za DP koji je na aparatima

Politička scena u Hrvatskoj početkom 2026. godine doživjela je značajno preslagivanje ulaskom Boške Ban i Darija Zurovca u vladajuću većinu predvođenu HDZ-om. Ovi potezi premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića izravno utječu na stabilnost Vlade, ali i na položaj Domovinskog pokreta unutar vladajuće koalicije. I opet se potvrđuje da je Plenković politički velemajstor u odnosu na sve druge i u stranci, i u koaliciji, i u oporbi. Kao što je ne tako davno elegantno Most zamijenio HNS-om u vladajućoj koaliciji, kako bi i dalje osigurao elegantnu i poslušnu većinu, tako sad disciplinira DP širenjem vladajuće koalicije i HDZ više usmjeruje prema centru, što mu je bitno za izbore.