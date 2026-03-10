Naši Portali
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Đulabićev neprofesorski obračun s analizom prof. Omejec o dočeku na Trgu

Zagreb: Bakljada na Trgu bana Josipa Jelačića povodom dočeka rukometaša
Davor Puklavec/PIXSELL
10.03.2026. u 09:02

Omejec tvrdi da je propust Grada Zagreba što nije utvrdio tko je organizator dočeka rukometaša, ističući da to nije Vlada, iako je u svojoj odluci i sama navela da organizira doček s Hrvatskim rukometnim savezom

Tema ove kolumne trebala je biti u sudskim analima nezabilježena rošada, prisilni premještaj većine od čak 17 sudaca Općinskog suda u Zadru u režiji predsjednice Marije Knez. O tomu je Đuro Sessa, sudac (i bivši predsjednik) Vrhovnog suda, član predsjedništva (i bivši predsjednik) Međunarodne udruge sudaca i počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, “bez kočnica” govorio za Slobodnu Dalmaciju. Potom je prema odluci ministra Damira Habijana u Zadar poslana izvanredna pravosudna inspekcija. I to je posao predsjednika VS-a, bez kojeg smo već godinu dana, a već više od tri mjeseca taj izbor blokira vladajuća većina uvjetom koji je oporbi nametnuo predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Ključne riječi
Sud Vedran Đulabić Doček rukometaša

