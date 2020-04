Capak otkrio koje su mjere prve na redu za relaksiranje, ali i kada ćemo se ponovno moći družiti

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je u subotu da će povoljna epidemiološka slika utjecati na ublažavanje mjera, a postepeno će se popuštati ono što najviše smeta gospodarstvu, poput prometa.

"Razgovarali smo o tome na koji bi način postavili stvari. Bitno je da epidemiološka situacija bude povoljna i da imamo niz od pet do sedam dana pada broja novooboljelih. Postepeno ćemo relaksirati mjere na način na da ono što najviše smeta gospodarstvu, primjerice promet, će biti prvo na redu", rekao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Sve što se oslobađa, stavit će u stroge epidemiološke okvire koji će spriječiti širenje koronavirusa, a to su higijena, dezinfekcija, socijalno distanciranje i neokupljanje velikog broja ljudi na jednome mjestu, naglasio je ravnatelj HZJZ-a.

Pojasnio je današnju odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom će se omogućiti slobodno kretanje unutar županija bez e-Propusnica.

"Počinjemo taj trend da one županije koje imaju bolju epidemiološku situaciju i kod kojih nema potrebe da se zbog nekih žarišta blokira promet iz jednog djela županije u drugi, da se oslobode od mjere zabranjivanja prometa, ograničavanja kretanja", rekao je Capak, dodavši da će to dopustiti ondje gdje je to moguće.

Međužupanijski promet još nisu dopustili, a to će se dogoditi kada duže vrijeme epidemiološka situacija bude povoljna i ako ne bude novih žarišta.

Što se tiče domova za starije i nemoćne, rekao je da je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zaraza koronavirusom potvrđena u dva nova doma. U jednome je u smjeni zaposlenika koji su trebali preuzeti smjenu pronađeno četvero koji su potpuno asimptomatski, dok su u drugom domu na virus pozitivni jedan štićenik i jedan zaposlenik.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i Europi, mjera socijalne distance je glavna mjera koja sprječava širenje koronavirusne infekcije i Capak preporučuje da to zadržimo.

"Kada se situacija poboljša, razgovarat ćemo o tome je li moguće pustiti više ljudi u svoju blizinu ili ne", rekao je.

Vezano za transmisiju virusa u Hrvatskoj, rekao je da je došlo do smanjenja i 'uvoza i lokalne transmisije' te da su trenutne brojke novozaraženih dobre. No, podsjetio je Capak, u zadnjih 10 dana oboljelo je gotovo 500 osoba, a oni imaju i svoje kontakte koji su u samoizolaciji.

"Nismo slobodni od virusa, još uvijek trebamo veliki oprez. Zato i promišljamo oslobađanje mjera, što će biti vrlo postepeno i promišljeno. Virus je još uvijek tu. Moramo se naučiti na suživot s njime", poručio je Capak.