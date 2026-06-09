NASA predstavila posadu za novu misiju Artemis III. Među njima i jedan Europljanin

Američka svemirska agencija NASA objavila je imena četvero astronauta koji će sudjelovati u misiji Artemis III, planiranoj za 2027. godinu. Riječ je o sljedećem velikom koraku u povratku ljudi na Mjesec prvi put nakon više od pola stoljeća.

Posadu čine Randy Bresnik kao zapovjednik misije, Luca Parmitano kao pilot te Andre Douglas i Frank Rubio kao specijalisti misije. Lansiranje će se održati iz Kennedy Svemirskog Centra pomoću svemirske letjelice Orion i rakete Space Launch System (SLS).

Posebnu pozornost izazvalo je imenovanje talijanskog astronauta Luce Parmitana, jedinog člana posade koji nije Amerikanac. Parmitano će predstavljati Europsku svemirsku agenciju i time postati prvi Europljanin uključen u novu američku lunarnu misiju.

Talijanski astronaut iza sebe već ima dvije dugotrajne misije na Međunarodnoj svemirskoj postaji i ukupno 366 dana provedenih u svemiru. Tijekom karijere stekao je reputaciju jednog od najiskusnijih astronauta ESA-e, a javnost ga posebno pamti po dramatičnom incidentu iz 2013. godine kada mu se tijekom svemirske šetnje kaciga počela puniti vodom.

NASA je tada morala hitno prekinuti izlazak u otvoreni svemir kako bi spasila Parmitana. Istraga je kasnije zaključila da mu je upravo smirenost u kritičnom trenutku vjerojatno spasila život. Misija Artemis III trebala bi testirati ključne tehnologije za buduće slijetanje ljudi na Mjesec, uključujući spajanje svemirskih letjelica u Zemljinoj orbiti. Administrator NASA-e Jared Isaacman opisao je misiju kao “početak budućnosti”.

Objava nove posade dolazi i nakon problema s testiranjem svemirske tehnologije tvrtke Blue Origin, čija je letjelica namijenjena budućem transportu astronauta prema Mjesecu prošlog mjeseca eksplodirala tijekom testiranja.