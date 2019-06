'Izlazak iz Živog zida jedna je od opcija, razgovarat ću s Pernarom'

Branimir Bunjac rekao je da je izlazak iz Živog zida jedna od opcija o čemu će odlučiti u idućih 24 sata. Napravit će kaže još konzultacije s nekim ljudima.

"U ovakvom Živom zidu ne može nitko opstati, osim par ljudi koji dobivaju plaću od stranke, ako dođe do unutarstranačkih izbora onda bismo mogli nastaviti gdje smo stali", rekao je Bunjac novinarima o situaciji u Živom zidu. Spreman je na sve, kaže, da nastavi dalje ali i da se vrati u političku anonimnost. Rekao je da nikada nije bio u doticaju sa stranačkim novcem.

Video: Branimir Bunjac o izlasku iz Živog zida ( Snimila Tea Romić )

"S Pernarom se čujem, sada ćemo se vidjeti. Osnivanje nove stranke je realnost, opcija. Razgovarat ćemo, uskladit ćemo razmišljanja, a nova stranka je izgledna opcija", rekao je Branimir Bunjac o osnivanju nove stranke o čemu je govorio Ivan Pernar na presici.

"Lukanić drži kvorum Glavnog odbora", rekao je. Na pitanje čeka li da Vladimira Palfi odmrzne mandat u Saboru, kazao je: "Odmrznuće toga mandata napisano je prije deset do 12 dana. Ja na to ne mogu utjecati. Zahtjev formalno nije predan. To trebate pitati Palfi. Možda se boji vratiti u Sabor. Možda ima neke posebne razloge".

Video: Ivan Pernar izašao iz Živog zida

Odgovorio je Bunjac na pitanje bi li se odrekao svog mandat u Europskom parlamentu, Bunjac je rekao: "Da bi se odrekao mandata ja bih ga morao imati. Mandat je od gospodina Sinčića. Ako on podnese ostavku onda možemo razgovarati i da ja podnesem ostavku. Bio bih spreman to učiniti. ali sa mnom bi trebao ostavku podnijeti i gospodin Lukanić", dodao je.

Kaže da članovi preklinju da se pronađe rješenje, te da je on za to da se situacija pokuša riješiti i da se ide na unutarstranačke izbore, jedan član, jedan glas.

"Jednostavno se to moralo raščistiti, nebrojeno smo se puta sukobili. Stvari su postojale sve gore", rekao je Bunjac zašto prije nisu izašli s tim. "Ja sam joj ga predao, a ona ga nije htjela", rekao je Bunjac na pitanje zašto ne vrati mandat Palfi. "Palfi je više puta vikala da je Živi zid mrtav, ali mi se nadamo da to nije istina", dodao je.

Video: Branimir Bunjac o raskolu u Živom zidu