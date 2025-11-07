Mirela Ahmetović: Ovo je fašizam. I ako se pametni i dobri ljudi budu pretvarali da ih nije briga, Hrvatska će potonuti u spiralu mržnje

Htijući čuti što kažu o večerašnjem novom incidentu koji se dogodio u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici gdje se uoči otvorenja izložbe povodom Dana srpske kulture, koja se održava u Srpskom kulturnom centru, okupila skupina u crno odjevenih i maskiranih muškaraca uzvikujući: "Oj, Hrvatska, nezavisna država" i pjevajući: "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", zbog čega je na mjesto događaja stigla i interventna policija, zvali smo nekoliko političara. I s ljevice i s desnice. Kako se nisu javljali poslali smo im i poruke zašto zovemo. No, uzvratila je jedino zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović.

– To što se dogodilo u Splitu i danas u Zagrebu jest zastrašivanje hrvatskih građana srpske nacionalnosti. Jednom riječju to je – fašizam. Neopisivo sam tužna u što nam se društvo pretvara preko noći. Svjedočimo regresiji demokratskog poretka i uličnoj suspenziji Ustava. Za sve ovo odgovoran je glavom i bradom Andrej Plenković kao pokrovitelj "dvostrukih konotacija". Što je sijao, sada žanje. Plenkovićev oportunizam i na osobnim kompleksima uzgojena želja za moći dovela je do degradacije zemlje koju nije našao oportunim braniti u ratu, a ne brani je ni u miru.

Dapače, razdire je. Pitam se - što pet zastupnika nacionalnih manjina radi u vladajućoj koaliciji kada ekstremisti kojima je legitimitet za crnilo dao Plenković napadaju pripadnike manjinskog naroda. Zašto to jasno ne osude i kako mogu mirno gledati udar na ustavni poredak?! Ovo je apsolutni poraz građanskog društva. Plenković očito postaje nemoćan jer se igrao vatrom, a uzrokovao požar. Nadam se da u Hrvatskoj još uvijek ima dovoljno ljudi kojima je stalo do demokracije i poštivanja Ustava, jer ako nema, ako se pametni i dobri ljudi budu pretvarali da ih nije briga, Hrvatska će potonuti u spiralu mržnje – u iznošenju svog stava Mirela Ahmetović je bila jasna i odrješita.