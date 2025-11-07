Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice
Poslušaj
Prijavi grešku
SDP-OVA SABORSKA ZASTUPNICA

Mirela Ahmetović: Ovo je fašizam. I ako se pametni i dobri ljudi budu pretvarali da ih nije briga, Hrvatska će potonuti u spiralu mržnje

Zagreb: Maskirani muškarci u Preradovićevoj ulici uoči otvorenja ovogodišnjih Dana srpske kulture
Foto: PIXSELL
1/6
Autor
Božena Matijević
07.11.2025.
u 21:58

"Plenkovićev oportunizam i na osobnim kompleksima uzgojena želja za moći dovela je do degradacije zemlje koju nije našao oportunim braniti u ratu, a ne brani je ni u miru", naglasila je

Htijući čuti što kažu o večerašnjem novom incidentu koji se dogodio u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici gdje se uoči otvorenja izložbe povodom Dana srpske kulture, koja se održava u Srpskom kulturnom centru, okupila skupina u crno odjevenih i maskiranih muškaraca uzvikujući: "Oj, Hrvatska, nezavisna država" i pjevajući: "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", zbog čega je na mjesto događaja stigla i interventna policija, zvali smo nekoliko političara. I s ljevice i s desnice. Kako se nisu javljali poslali smo im i poruke zašto zovemo. No, uzvratila je jedino zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović

– To što se dogodilo u Splitu i danas u Zagrebu jest zastrašivanje hrvatskih građana srpske nacionalnosti. Jednom riječju to je – fašizam. Neopisivo sam tužna u što nam se društvo pretvara preko noći. Svjedočimo regresiji demokratskog poretka i uličnoj suspenziji Ustava. Za sve ovo odgovoran je glavom i bradom Andrej Plenković kao pokrovitelj "dvostrukih konotacija". Što je sijao, sada žanje. Plenkovićev oportunizam i na osobnim kompleksima uzgojena želja za moći dovela je do degradacije zemlje koju nije našao oportunim braniti u ratu, a ne brani je ni u miru.

Dapače, razdire je. Pitam se - što pet zastupnika nacionalnih manjina radi u vladajućoj koaliciji kada ekstremisti kojima je legitimitet za crnilo dao Plenković napadaju pripadnike manjinskog naroda. Zašto to jasno ne osude i kako mogu mirno gledati udar na ustavni poredak?! Ovo je apsolutni poraz građanskog društva. Plenković očito postaje nemoćan jer se igrao vatrom, a uzrokovao požar. Nadam se da u Hrvatskoj još uvijek ima dovoljno ljudi kojima je stalo do demokracije i poštivanja Ustava, jer ako nema, ako se pametni i dobri ljudi budu pretvarali da ih nije briga, Hrvatska će potonuti u spiralu mržnje – u iznošenju svog stava Mirela Ahmetović je bila jasna i odrješita. 
Ključne riječi
maskirani muškarci incident SDP Mirela Ahmetović

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
22:20 07.11.2025.

Mirela, pametni i dobri su se konačno zbudili !

JO
JovanC
22:28 07.11.2025.

Istjerali ste king konga. Hrvatska se budi. Djeca komunizma u panici.

JO
jožica
22:21 07.11.2025.

Pa to je bio performans, ja ne vidim ništa loše. Nisu vikali zabranjene pozdrave ili budu i to zabranili. Moja kćer je došla iz škole i rekla mi da im je profesor zabranio da uzvikuju za dom i ustani bane.... Kakve veze sad ima ban...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja