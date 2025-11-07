Naši Portali
NOVO OKUPLJANJE MASKIRANIH MUŠKARACA

Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice: Svi slični skupovi ubuduće će se unaprijed osiguravati

Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca
Foto: PIXSELL
1/8
Autori: Sandra Veljković, Iva Boban Valečić
07.11.2025.
u 21:49

Policija je ovoga puta bila unaprijed informirana o događanju

Za razliku od onih u Splitu, policija je na događaje u Zagrebu reagirala neobično brzo, a kako se neslužbeno može čuti iz Vladi bliskih izvora, to je bilo moguće jer je nakon incidenta u Splitu između Vlade i predstavnika srpske zajednice dogovoreno da će se ovakva događanja unaprijed osiguravati. Policija je ovoga puta bila unaprijed informirana o izložbi uoči otvaranja Dana srpske kulture u Zagrebu, kažu naši izvori, što bi moglo biti i dobro upozorenje za sve koji bi se u narednim danima mogli odlučiti na slične napade na manifestacije srpske nacionalne manjine.

- Policija pokriva sve događaje u sklopu Dana srpske kulture, pa tako i večerašnji, kad su maskirani muškarci u crnom došli ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici u Zagrebu uoči otvorenja izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića", gdje ih je dočekala i zaustavila interventna policija, kaže nam sugovornik iz MUP-a.

Na pitanje kako se onda dogodio incident u Splitu, kad je skupina muškaraca upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu Dana srpske kulture, naš sugovornik kaže da taj događaj nije bio na popisu koji im je dostavio organizator te manifestacije te da stoga tamo nije bilo policije. - Da je bio na popisu, policija bi ga osiguravala - ističe.
Komentara 26

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
21:48 07.11.2025.

Srbi su izgovor i nisu cilj najvećeg udara za preuzimanje vlasti od nastanka neovisne Hrvatske. Događaji koji slijede to će i pokazati. Oni jesu spremni.

Avatar whirlwind
whirlwind
21:21 07.11.2025.

Znači sljedeći "dani srpske kulture" u Kavlovcu: Sabrana djela Vojislava Šešelja. A i zašto ne bi kad je IDEJNI TVORAC Memoranduma SANU, zač.tnik zla u Vukovaru i ostatku Hrvatske, Dejan Medaković, predstavljen u Zagrebu

EJ
ejStef
21:20 07.11.2025.

Kada te godinama maltretiraju i sputavaju, jednom sve to skupa pukne. Niti Pupovac, niti itko drugi nikada se nije ispričao za sve te silne srpske zločine, nego stalno tupe o genocidnosti Hrvata i sa sličnim glupostima, još imate Jugoslavene koji brane komunističku povijest i sve režime pod kojima su Hrvati bili potlačeni... I onda ti još takvi vode Zagreb, pa te onda "kulturnjaci" provociraju, a ti ne smiješ niti zucnuti... Onda dolazi do ovakve pretjerane reakcije, ko uostalom vani, gdje se pretjerano dugo i neopravdano štitilo imigrante i slične. Ovo sada nije dobro, no to je sve posljedica dugotrajne represije, cancel kulture, političke korektnosti, cenzure i drugih gluposti.

