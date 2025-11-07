Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice: Svi slični skupovi ubuduće će se unaprijed osiguravati

Za razliku od onih u Splitu, policija je na događaje u Zagrebu reagirala neobično brzo, a kako se neslužbeno može čuti iz Vladi bliskih izvora, to je bilo moguće jer je nakon incidenta u Splitu između Vlade i predstavnika srpske zajednice dogovoreno da će se ovakva događanja unaprijed osiguravati. Policija je ovoga puta bila unaprijed informirana o izložbi uoči otvaranja Dana srpske kulture u Zagrebu, kažu naši izvori, što bi moglo biti i dobro upozorenje za sve koji bi se u narednim danima mogli odlučiti na slične napade na manifestacije srpske nacionalne manjine.

- Policija pokriva sve događaje u sklopu Dana srpske kulture, pa tako i večerašnji, kad su maskirani muškarci u crnom došli ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici u Zagrebu uoči otvorenja izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića", gdje ih je dočekala i zaustavila interventna policija, kaže nam sugovornik iz MUP-a.

Na pitanje kako se onda dogodio incident u Splitu, kad je skupina muškaraca upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu Dana srpske kulture, naš sugovornik kaže da taj događaj nije bio na popisu koji im je dostavio organizator te manifestacije te da stoga tamo nije bilo policije. - Da je bio na popisu, policija bi ga osiguravala - ističe.