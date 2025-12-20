VIDEO Buktinja u povijesnoj jezgri Trogira, iz zapaljene kuće suklja veliki dim

U samom centru Trogira, u Unescovom dijelu grada, izbio je požar na kući. Na terenu je oko 10 vatrogasnih vozila, a prisutni su i hitna pomoć i policija.
Vatrogasci trenutno pokušavaju obuzdati vatru. Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama. Građanima se savjetuje da se drže podalje od mjesta događaja.
