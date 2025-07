Britanija i Njemačka potpisale sporazum o prijateljstvu, obrana glavni dio dokumenta

Velika Britanija i Njemačka su u četvrtak potpisale širi sporazum o prijateljstvu u područjima od obrane do prijevoza, čime je obilježen prvi posjet Friedricha Merza u svojstvu kancelara Londonu. Ovo je najnoviji posjet čelnika neke države EU-a Londonu u cilju uspostave odnosa s Ujedinjenim Kraljevstvom na novim temeljima.

Merzov jednodevni posjet uslijedio je nakon trodnevnog posjeta Britaniji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, najavljujući snažniju suradnju između tri najsnažnije europske zemlje u trenutku kada je kontinent suočen s brojnim prijetnjama i svojevrsnom neizvješnoću oko njihova američkog saveznika. "Ovo je povijesni dan za njemačko-britanske odnose. Želimo produbiti suradnju na području obrane, vanjske politike, gospodarstva i domaće politike", rekao je Merz na svečanosti potpisivanja sporazuma u muzeju Victoria&Albert čiji su suosnivači kraljica Viktorija i njezin suprug, prince Albert, podrijetlom Nijemac.

"Gotovo desetljeće nakon što je Britanija glasala za izlazak iz Europske unije, sporaum je, s jedne strane, pokazatelj normalizacije njemačko-britanskih odnosa, a s druge strane je nagovještaj da Britanije, u svijetlu transatlantske neizvjesnosti, postaje sve važniji partner na polju sigurnosti", rekao je Nicolai von Ondarza iz berlinskoh think-tanka SWP.

Europa se, piše Reuters, suočava s novim američkim carinama otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću, kao i s pitanjima o američkoj predanosti obrani svojih europskih saveznika, uključujući Ukrajinu, suočenu s ruskom invazijom. Ugovor uključuje klauzulu o međusobnoj pomoći koja je, "s obzirom na rusku agresiju protiv Ukrajine, vrlo važna", rekao je njemački dužnosnik. On se nadovezuje na prošlogodišnji obrambeni sporazum koji uključuje zajednički razvoj dalekometnog napadačkog oružja, a dolazi nakon što su se Francuska i Britanija prošli tjedan složile ojačati suradnju oko svojih nuklearnih arsenala.

Kao dio objave u četvrtak, Britanija i Njemačka su se dogovorile da će "provoditi zajedničke izvozne kampanje" kako bi prikupile narudžbe iz drugih zemalja za opremu koju zajednički proizvode, poput zrakoplova Typhoon Eurofighter i oklopnog vozila Boxer. To bi moglo pomoći u povećanju prodaje i predstavlja značajan preokret u odnosu na prethodnih deset godina, kada je Njemačka blokirala Saudijsku Arabiju i Tursku u kupnji Typhoona. Tayphoone proizvodi konzorcij europskih kompanija, uključujući BAE Systems u Britaniji i Airbus u Njemačkoj, za jedno s partnerskim vladama zaduženim za narudžbe u raznim zemljama. Vozila Boxer proizvodi njemačko-britanski Rheinmetall BAE Systems Land. Također, njemačka obrambena tehnološka tvrtka Stark je pristala izgraditi novu tvornicu u Britaniji, prvu izvan Njemačke, u cilju razvoja sustava bez posade uz pomoć AI-a.

Osim obrane, ugovor će uključivati i sporazum o zajedničkoj borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima, rekao je njemački dužnosnik, što odgovara na ključni zahtjev Starmerove vlade koja je pod pritiskom da pokaže da može kontrolirati migracije i smanjiti broj azilanata koji stižu u Britaniju. Starmeru je to iznimno važno kako bi ujedno spriječio da populistička stranka Reform UK nastavlja jačati. Njemačka je obećala da će zabraniti olakšavanja ilegalnih migracija u Veliku Britaniju, s promjenom zakona koji će biti usvojen do kraja godine. To bi dalo policiji alate za preglede skladišta i skladišnih objekata koje krijumčari migranata koriste za skrivanje opasnih malih brodova namijenjenih ilegalnim prijelazima u Veliku Britaniju.