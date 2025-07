Tek 70-ak dana na vlasti – i već u krizi. Što se to događa u Njemačkoj?

Tek u odgovoru na posljednje pitanje savezni kancelar Friedrich Merz je jasno formulirao što misli: "Ono što izraelska vlada radi u Pojasu Gaze ne sviđa mi se već tjednima", rekao je u nedjelju navečer u ljetnom intervjuu za Prvi njemački televizijski program (ARD). To je, kaže, više puta izrazio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, i to na sastancima i u telefonskim razgovorima. Bila je to jasna izjava, za razliku od većine drugoga što je rekao u gotovo 30 minuta intervjua.

Govoreći još o Bliskom istoku Merz je izrazio nadu da će Europljani zajedno sa SAD-om pronaći rješenje za sukob „koje će na kraju dovesti do rješenja s dvije države“. Palestinci, rekao je, "imaju pravo" dobiti mjesto na kojem mogu živjeti. „Ono što se trenutno događa, nije prihvatljivo.“, prenosi Deutsche Welle.

Skandal u petak

Njemački parlament Bundestag se nalazi na gotovo dvomjesečnoj ljetnoj pauzi, ponovno bi se trebao sastati tek za gotovo dva mjeseca, 8. rujna. Do tada su Merz i njegova vlada željeli stvoriti ozračje novog početka u zemlji. To su koalicijski partneri naglašavali odmah nakon izbora krajem veljače i posljednjih su se dana trudili prikazati prve uspjehe. Navodilo se, primjerice, da postoje pozitivni signali iz gospodarstva, i da je broj izbjeglica koje dolaze u Njemačku u padu.

No, o novom početku i ljetnoj stanci teško da se može govoriti nakon skandala u petak. Planirano je bilo da Bundestag izabere troje novih sudaca Saveznog ustavnog suda – najvišeg njemačkog sudskog tijela. On ima 16 sudaca. Polovicu bira Bundestag, a drugu polovicu Bundesrat (savezno vijeće). Trenutno je na redu Bundestag. CDU/CSU i SPD imaju pravo nominirati po tri suca. Savez 90/Zeleni i FDP također su mogli nominirati po jednog suca. Te suce zatim mora izabrati dvotrećinska većina zastupnika. Od troje sada predloženih sudaca (dvije žene i jedan muškarac) dvoje ih je predložila Socijaldemokrstaska stranka, dok je treći kandidat demokršćana.

Prema izjavama upućenih, predsjednik kluba zastupnika Demokršćanske Unije (CDU) Jens Spahn još je prije tjedan dana obećao da će njegovi zastupnici podržati socijaldemokratski prijedlog. Unatoč tome, došlo je do snažnog protivljenja. Deseci zastupnika bili su ogorčeni stvarnim ili navodnim vrlo liberalnim izjavama socijaldemokratske kandidatkinje o pravu na pobačaj. Osim toga su joj, prije svega u desnim medijima, prigovarali da se za vrijeme pandemije zalagala za obvezno cijepljenje. A prije godinu dana je u jednoj televizijskoj emisiji izrazila svoju otvorenost prema zabrani AfD-a: "Ako postoji dovoljno dokaza, ja sam za podnošenje prijedloga za zabranu", rekla je. Neposredno prije plenarne sjednice koalicijski partneri povukli su tu točku dnevnog reda. Pitanje ostaje otvoreno tijekom ljeta.

To je, dakako, više od puke kadrovske odluke. Sada se postavlja pitanje koliku organizacijsku snagu ili autoritet imaju šef kluba zastupnika Spahn i kancelar Merz među zastupnicima CDU-a i CSU-a. Merz je pritom pokušao umanjiti značaj cijelog skandala, naglašavao je slobodu savjesti zastupnika kod takvih odluka. A na svako potpitanje je uzvraćao pozivanjem na predstojeće konzultacije, razgovore unutar koalicije ili nejasne okolnosti u kojima je došlo do odgode glasanja. Tek odgovarajući na pitanja iz društvenih mreža požalio se na „val ogorčenja“ proteklih dana, na „neistine, nevjerojatne podsmjehe, nevjerojatne osobne uvrede“.

Savezni predsjednik opominje kancelara

No nisu samo društvene mreže te koje vrše pritisak na Merza. U nedjelju se za to pobrinuo i savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Nekoliko sati prije kancelarskog intervjua na prvom programu javnog servisa ARD Steinmeier je odgovarao na pitanja u ljetnom intervjuu za drugi program javnog servisa ZDF. On je, govoreći o odgodi glasanja za suce Ustavnog suda bio vrlo jasan.

Koalicija stranaka Unije i SPD-a „sama si je nanijela štetu“ neuspjehom u izboru sudaca, ocijenio je predsjednik države. Kako bi se spriječila šteta za najviši sud u zemlji, Bundestag bi „uskoro trebao donijeti odluke“. „Ako se to ne dogodi, morat ćemo se zabrinuti.“ Time bi, rekao je Steinmeier, pravna država mogla biti ugrožena, pa je u tom kontekstu spomenuo i trenutnu situaciju u SAD-u.

Kao novi termin za izbor triju sudaca spominje se rujan, ali se Zeleni zalažu za izbor već na izvanrednoj sjednici Bundestaga koja bi trebala biti zakazana već ovog tjedna. I Steinmeier je govorio u sličnom tonu. Kod Merza, međutim, ništa ne upućuje na takav smjer. „Cijela stvar nije dramatična“, smatra on. Nadoknadit će se to. „Sljedeći put ćemo to bolje obaviti.“ Kada točno? Ne navodi.

Kako dalje nakon dramatičnog petka?

Već prvi dan Merzova kancelarskog mandata bio je spektakularan i zbunjujuć. Naime, u izboru kancelara u Bundestagu on nije dobio potrebnu većinu – na iznenađenje gotovo svih. Iako su stranke Unije i SPD tu većinu mogle osigurati. Prvi put u povijesti zemlje kancelaru je trebao drugi krug glasanja da bi bio izabran.

Nakon tog prvog dana se činilo da koalicija funkcionira, a onda je došao 67. dan i odgoda glasanja o sucima. U svjetlu tog novog skandala svi zakoni koje je koalicija u međuvremenu pokrenula ili usvojila – padaju u drugi plan. Mnogi promatrači smatraju da je koalicija uzdrmana.

U drugoj polovici godine predviđeni su golemi reformni projekti. Planira se reforma velikih socijalnih sustava – zdravstvo, socijalna zaštita i mirovine. A jasno je da se CDU/CSU i SPD o tome ne slažu uvijek. Koalicija zna „da moramo provesti reforme“, kaže Merz. Rad na tome je „u punom jeku“.

To bi moglo postati još teže zbog najave američkog predsjednika s ovoga vikenda. Donald Trump je ponovno najavio carine na sav uvoz iz EU-a – ovaj put u visini od 30 posto, počevši od 1. kolovoza. To su tmurne prognoze za njemačko gospodarstvo jer je SAD najvažniji trgovinski partner Njemačke. Zato bi te carine, kaže Merz za ARD, bile ozbiljan udarac. Europska unija sada mora pokazati jedinstvo i „pobrinuti se da te carine u tom obujmu ne stupe na snagu“, rekao je Merz.