Njemačka povećava narudžbu borbenih zrakoplova F-35 na 50 komada

Njemačka planira kupiti još 15 borbenih zrakoplova F-35, objavio je u petak Politico pozivajući se na nekoliko izvora upoznatih s tim pitanjem, čime bi se planirana flota američkih zrakoplova u toj zemlji povećala na 50. Izvješće dolazi usred napetosti između Njemačke i Francuske glede zajedničkog francusko-njemačkog projekta borbenog zrakoplova FCAS. Njemačko ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo Reutersu na upit.

Njemačka je do sada naručila 35 borbenih zrakoplova F-35 kako bi zamijenila ukupno 85 zastarjelih borbenih zrakoplova Tornado koji će biti povučeni iz upotrebe. Vojni izvor rekao je Reutersu da je nabava 15 dodatnih F-35 bila dio ranijih razmatranja, ali da je te brojke potrebno prilagoditi nakon što je NATO nedavno dogovorio nove ciljeve naoružanja i broja vojnika. S obzirom na te ciljeve, malo je vjerojatno da je početna brojka još uvijek realna. To sugerira da bi stvarni broj potrebnih dodatnih F-35 na kraju mogao biti veći, iako izvor to nije potvrdio.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u srijedu da još uvijek postoje neslaganja glede konfiguracije projekta, koji je opterećen kašnjenjima i unutarnjim sukobima zbog podjele posla i prava intelektualnog vlasništva. Ako Francuska ostane pri svom zahtjevu, postojeće razlike među projektnim partnerima vjerojatno bi onemogućile sljedeću fazu projekta planiranu do kraja ove godine, rekao je izvor iz industrije za Reuters.