Božidar Kalmeta o ponovljenom suđenju: 'Optimističan sam jer nisam kriv'

Kada je ta priča počela, on je bio jedan od moćnijih ljudi HDZ-a, ministar u Vladi Ive Sanadera, bivšeg šefa HDZ-a koji već godinama čami po hrvatskim zatvorima. Danas je Božidar Kalmeta, kako je sam rekao, umirovljenik koji ima 1300 eura mirovinu, ne pretjerano veliku imovinu - stan, zemljište od oko 6000 kvadrata, vespu, auto i gumeni brod - pa će kao umirovljenik u pravilnim razmacima do svibnja iduće godine pohoditi zagrebački Županijski sud. Jer mu je počelo ponovljeno suđenje za aferu HAC - Remorker, kraku afere Fimi medija, u kojem je s više osoba optužen za izvlačenja novca iz HAC-a, preko tvrtke Remorker.

Kalmeta je na optuženičku klupu ponovo sjeo nakon odluke Vrhovnog suda iz rujna lani, koji je nepravomoćnu presudu djelom potvrdio, a djelom ukinuo. Ukinut je oslobađajući dio, zbog čega se sada ponovo sudi Kalmeti te njegovim suoptuženicima Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Sandru Vukeliću. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske.

Nakon što je Petra Parlov, zamjenica v.d. ravnateljice USKOK-a pročitala optužnicu, Kalmeta i ostali su kazali da se ne osjećaju krivima za optužbe koje im USKOK stavlja na teret. Tužiteljica je predložila da se tijekom postupka pročita materijalna dokumentacija u spisu i iskazi svjedoka koji su saslušani tijekom prvog suđenja. Obrana je zatražila kraći rok za očitovanje o dokaznim prijedlozima USKOK-a, a sutkinja Sanja Nola, predsjednica sudskog vijeća napravila je raspored održavanja rasprava do svibnja iduće godine.

- Sve što sam rekao tijekom prvog suđenja kazat ću i sada:, što se mene tiče, nema niti jednog materijalnog i personalnog dokaza protiv mene. Stoga sam optimističan i nadam se da će to završiti kao i prvi put - kazao je Kalmeta. Odgovarajući na pitanja novinara, konstatirao je da nikada nije tvrdio da je spomenuti postupak protiv njega politički motiviran. Kazao je da će se "braniti činjenicama, dokazima i spisom". No zasmetalo mu je, što je kaže, optužnica ista kao i ona prethodna.

- Nisam stručnjak ni pravnik, no čini mi se da je sve isto kao što je i bilo, kao da nije bilo odluke Vrhovnog suda - rekao je Kalmeta.

Petra Parlov pojasnila je zašto je optužnica tek neznatno promijenjena.

- Izmjene optužnice su učinjene sukladno odluci Vrhovnog suda, što znači da je iz nje ispušten dio koji je pravomoćno presuđen. Sve ostalo je isto jer je riječ o istim kaznenim djelima i istom činjeničnom opisu. Smatram da postoje dokazi kojima se može dokazati odgovornost okrivljenika - kazala je tužiteljica.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koje je iz HAC- i HC- izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji.

Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna.

No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne. No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Na ponovljenom suđenju posebna će se pažnja posvetiti iskazu Sapunara, uputa je Vrhovnog suda, te će se razjasniti sve što je ostalo nejasno. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud smatra i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist. Kalmeta je tijekom suđenja nijekao krivnju te je tvrdio da je riječ o politički montiranom postupku. Sada kaže da nikada nije govorio da je riječ o politički montiranom postupku.