Mlinaru stiže veliko ulaganje za ubrzano širenje. Objavljeni detalji o novom uzletu pekarskog diva

Domaća investicijska grupacija Bosqar Invest izvijestila je o strateški značajnom ulaganju do 80 milijuna eura u pekarsku industriju Mlinar, koje predvodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) s iznosom do 50 milijuna eura.U priopćenju se između ostalog ističe da ulaganje EBRD-a predstavlja jasan tržišni pokazatelj snažnog poslovnog zamaha Mlinara, da potvrđuje organizacijsku profitabilnost i financijsku stabilnost Bosqar Investa te dokazani model upravljanja koji dosljedno generira vrijednost, kao i da će učvrstiti njegovu "Future Food" poslovnu vertikalu.

Jučer su tako sklopljeni ugovori kojim se reguliraju uvjeti i način realizacije strateški značajnog ulaganja, koje je uvjetovano ishođenjem odobrenja nadležnih regulatora. Ulaganje će se odviti u dvije faze, pa tako prva faza uključuje inicijalno ulaganje EBRD-a u iznosu od 35 milijuna eura za stjecanje oko 17 posto vlasničkog udjela u Mlinaru, čime se osigurava kapital za ubrzano širenje, daljnji razvoj proizvoda i ulazak na nova tržišta. Druga faza podrazumijeva dodatnih 45 milijuna eura, za koje se očekuje da će biti investirani tijekom razdoblja od 12 do 24 mjeseci, pri čemu EBRD može odlučiti uložiti iznos do 15 milijuna eura, a Bosqar Invest i investitor MidEuropa "mogu odlučiti pružiti iznos" od preostalih 30 milijuna eura. U priopćenju se prenosi i više izjava, pa tako između ostalog i Vanje Vlaka, člana Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe i financijskog direktora grupacije, koji je istaknuo da investicija predstavlja ključan korak u dugoročnoj razvojnoj strategiji Mlinara te "dodatno potvrđuje snagu našeg operativnog modela". "Čelna uloga EBRD-a u ovoj rundi, kao i naše dugotrajno partnerstvo, odraz je snažnog povjerenja u napredak koji smo ostvarili i vrijednost koju kontinuirano generiramo u našem portfelju,“ izjavio je Vlak.

"Strateški ulazak EBRD-a u Mlinar validacija je kvalitete našeg poslovnog modela, financijskih performansi i dugoročnog potencijala. Riječ je o velikom priznanju svemu što smo napravili, ali i našoj strateškoj viziji“, izjavio je predsjednik Uprave Mlinara Mladen Veber.

Natalia Zhukova, direktorica i voditeljica sektora za prehrambenu industriju i agrobiznis u EBRD-u, rekla je da je toj financijskoj instituciji zadovoljstvo pružiti podršku Bosqaru u daljnjem širenju u prehrambenom sektoru. "Vjerujemo da je, pod strateškim vodstvom Bosqar Investa, Mlinar u izvrsnoj poziciji za ubrzanje rasta i stvaranje dugoročne vrijednosti. Naše ulaganje također će podržati inicijative Mlinara usmjerene na energetsku učinkovitost te doprinijeti unapređenju viših standarda uključenosti zaposlenika“, izjavila je Zhukova. Podsjetimo, početkom srpnja je objavljeno da je zaključena investicija Bosqar Investa i partnera u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna eura za neizravni udio od 67 posto u Mlinar Grupi.

Inače, prema financijskom izvješću objavljenom krajem listopada, Bosqar Invest je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarilo prilagođenu neto dobit od 17,05 milijuna eura, što je za 5,76 milijuna ili 51 posto više nego u istom razdoblju godinu dana ranije. U tome razdoblju grupacija je ostvarila 449 milijuna eura prihoda, što je porast od 75 posto u odnosu na isto razdoblje lani, dok joj je EBITDA dosegnula 48 milijuna eura, uz rast za 77 posto.