Bošnjaković o čašćenjima u Kovačevićevom 'klubu': To je grozno

Zvuči grozno da netko zove toliko društvo i časti skupim pićem i hranom i nekim drugim stvarima o kojima novinari pišu, kazao je bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odgovarajući na pitanje što misli o odlasku ljudi u Kovačevićev "klub" i u vrijeme zaključavanja zbog korone.

- To nije dobro, ja za takvu praksu ne znam, nisam tamo nikada bio i ako je to zaista istina to je problem i zlouporaba, ako želiš nekoga počastiti ručkom plati iz svog džepa, a ako je poslovni partner onda je to reprezentacija koja mora biti prikazana kako treba. Ovo mi se zaista čini vrlo grozno - kazao je Bošnjaković gostujući u Newsroomu.

Istaknuo je da je Dragan Kovačević dobio treći mandat jer je tvrtka kojom je upravljao imala dobre rezultate.

>> VIDEO Trgovina grobovima na Mirogoju: Glavni osumnjičeni u aferi Janaf sebi je preko veze osigurao mjesto u Aleji zaslužnih građana!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako dolazi iz Ivanić Grada odakle je i Krešo Petek, vlasnik tvrtke Elektrocentar Petek, kaže da je pročitao da je Petek dobio posao u Janafu jer ga je on preporučio Kovačeviću.

- Peteka poznam, nismo u bližim odnosima, popili smo kavu. To je tvrtka koja ima više od 500 zaposlenih, tu postoje i inženjeri i tehničari i visoko stručni ljudi, takva firma je sposobna odrađivati velike poslove, rekao je Bošnjaković, a na pitanje da se Petek hvalio političkim vezama Bošnjaković odgovara da je to sada uloga pravosudnih tijela da se rasvijetle slučajevi kako je došao do nekih poslova.

>> VIDEO Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi