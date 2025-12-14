Naši Portali
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
RASPLAMSAVANJE ANTIRUSKE HISTERIJE?

'Mi smo sljedeća meta Rusije'? Kremlj pobjesnio zbog ovih izjava: 'Pa to je besmislica'

Russian President Putin observes Zapad-2025 military exercises in Nizhny Novgorod region
MIKHAIL METZEL/REUTERS
Autori: Večernji.hr, Branka Vojnović/Hina
14.12.2025.
u 11:47

Kremlj je više puta odbacio tvrdnje NATO-a i nekih europskih čelnika da planira napasti članicu NATO-a kao "besmislicu" koju europski čelnici koriste za rasplamsavanje antiruske histerije

Kremlj je u nedjelju izjavio da su izjave glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea o pripremama za rat s Rusijom neodgovorne i da pokazuju da on zapravo ne razumije razaranje koje je prouzročio Drugi svjetski rat.Rutte je u govoru u Berlinu u četvrtak rekao da bi NATO trebao biti "spreman na razmjere rata koje su naši djedovi i pradjedovi ili prapradjedovi pretrpjeli" i ustvrdio da smo "mi sljedeća meta Rusije".

Kremlj je više puta odbacio tvrdnje NATO-a i nekih europskih čelnika da planira napasti članicu NATO-a kao "besmislicu" koju europski čelnici koriste za rasplamsavanje antiruske histerije."Ovo se čini kao izjava predstavnika generacije koja je uspjela zaboraviti kakav je zapravo bio Drugi svjetski rat", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru državne televizije Pavelu Zarubinu."Oni nemaju razumijevanja, a nažalost, gospodin Rutte, dajući tako neodgovorne izjave, jednostavno ne razumije o čemu govori", ustvrdio je.

Podsjetimo, šef NATO-a je reka kako je "sukob pred našim vratima, Rusija je vratila rat u Europu. I moramo biti spremni“. Rutte je upozorio da bi Rusija mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina. „Mi smo sljedeća meta Rusije. Bojim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše ih ne osjeća hitnost. I previše ih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada“, poručio je Rutte.
Komentara 11

Pogledaj Sve
DI
Dimček
12:09 14.12.2025.

Svi su potencijalne mete rusije dok ih vodi agresivni kremaljski režim!!!

JO
Jojmene
11:57 14.12.2025.

Kremlj je tvrdio i da neće napasti niti Gruziju, niti Ukrajinu. Sjeća li se tko kako je to prošlo?

EU
eurofil55
12:57 14.12.2025.

Ljudi sve više vide svoju stvarnost na temelju kritičkog mišljenja, ali i laži o narativu projicirane budućnosti. Također je istina da je Donald Trump predsjednik Amerike tek godinu dana, ali u tom kratkom vremenu napravio je promjene za koje će nekima trebati desetljeća. Ironija je u tome što je on ukoliko izuzmemo drukanje za izgubljeni rat ustvari svojim postulatima na strani slavenske, bijele, istočne EUrope.

