Čestitka iz Banskih dvora

Plenković čestitao Hanuku: 'Neka blagdan svjetlosti donese nadu i optimizam'

Zagreb: Andrej Plenković i mons. Dražen Kutleša obišli i razgledali obnovljenu unutrašnjost katedrale
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
14.12.2025.
u 11:24

Hanuka je jedan od najvećih židovskih blagdana, a slavi se sredina prosinca. Tim se praznikom spominje događaja iz 164. prije Krista kada je, nakon trogodišnjih progona i borbi, ponovno posvećen jeruzalemski Hram

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković uputio je u nedjelju građanima židovske vjeroispovijesti čestitku u povodu blagdana Hanuke, sa željom da im taj veliki blagdan svjetlosti osnaži vjeru i bude izvor nadahnuća i optimizma za godinu pred nama. „Svim vjernicama i vjernicima židovske vjeroispovijesti iskreno čestitam Hanuku!

Neka vam ovaj veliki blagdan svjetlosti osnaži vjeru i bude izvor nadahnuća i optimizma za godinu pred nama. Sa željom da ga provedete radosno i veselo, u krugu svojih najmilijih, još jednom od srca čestitam!“, naveo je u čestitci premijer Plenković, priopćeno je iz Vlade RH.

Hanuka je jedan od najvećih židovskih blagdana, a slavi se sredina prosinca. Tim se praznikom spominje događaja iz 164. prije Krista kada je, nakon trogodišnjih progona i borbi, ponovno posvećen jeruzalemski Hram.

S tim je događajem povezana legenda o svjetiljci koja je nastavila gorjeti u Hramu, premda za nju nije bilo dovoljno ulja. Svetost proizlazi upravo iz duhovnog aspekta pobjede i čuda koje se dogodilo s jedinom netaknutom bočicom maslinovog ulja, koja je nosila pečat Velikog svećenika. Količina pronađenog ulja je bila dovoljna tek za jedan dan gorenja u hramskom svijećnjaku, ali dogodilo se čudo i ulje je trajalo osam dana, koliko je bilo potrebno da se Hram ponovo posveti.

Hanuka je tako ostala bitno praznik svjetla. Židovi svake godine kroz tjedan Hanuke pale posebne devetokrake svijećnjake "hanukije" i to tako da svake večeri zapale po jednu svjetiljku toga svijećnjaka.

