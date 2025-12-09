Majka upozorila na malo poznatu komplikaciju gripe: 'Moj kćer odjednom nije mogla ni stajati'

Majka iz američke savezne države Michigan mislila je da se stanje njezine kćeri napokon okreće na bolje nakon gripe, no nekoliko dana kasnije dogodio se šok: djevojčica je iznenada postala nesposobna hodati, a liječnici su joj postavili rijetku dijagnozu. Kako prenosi People, devetogodišnja Tori, kći 35-godišnje Ashley Geuther, razboljela se od gripe i u početku je imala tipične simptome, kao što su visoka temperatura, zimica i izražen umor. Majka kaže da je pazila da djevojčica dovoljno odmara te je nastavila pratiti kako se stanje razvija. Kada je nakon nekoliko dana temperatura popustila, Ashley je bila uvjerena da je Tori na putu oporavka. No, tada je uslijedio neočekivan preokret: djevojčica se počela žaliti na jaku bol u obje noge.

Bol je najprije krenula u bedrima, a zatim se spustila prema listovima. Budući da se Tori još oporavljala od gripe, majka je u prvi tren pomislila da je riječ o uobičajenoj boli i iscrpljenosti nakon virusne bolesti. Ipak, situacija se brzo pogoršala. Bol je postala toliko intenzivna da je djevojčica rekla da ne može stajati jer su joj noge preslabe da je drže. Ashley ju je odvela u ambulantu bez najave, no ondje, prema njezinim riječima, liječnici nisu djelovali zabrinuto te su im savjetovali povratak kući, odmor i puno tekućine.

#flu #michigan #momlife #influenza ♬ ominous - insensible @ashleygeuther As flu season begins, please remember to listen to your kids and watch closely for complications. My daughter, Victoria, had Influenza A and started complaining of leg pain. By the next morning, she was in severe pain and couldn’t bear weight on her feet. She was diagnosed with Benign Acute Childhood Myositis, a rare flu complication. Because her labs were abnormally high, she was admitted to the hospital for monitoring to prevent serious issues like muscle breakdown, which can lead to kidney damage. Thankfully, after a week, she made a full recovery and was able to walk again. I’m sharing our story so other parents know what to watch for. ❤️‍🩹 #fyp

Sljedeće jutro pokazalo je da je problem ozbiljniji nego što je itko mislio. Tori je pokušala ustati iz kreveta, napravila jedan korak i doslovno se srušila na pod jer je bol postala neizdrživa čim je težinu prebacila na stopala. 'To je bio trenutak kada sam znala da je ovo nešto ozbiljno', prisjetila se Ashley. Odmah ju je odvela na hitnu, gdje je djevojčica prošla pretrage, uključujući vađenje krvi i analizu urina.

U bolnici je Tori dijagnosticiran benigni akutni dječji miozitis (BACM), rijetko stanje koje obilježava lokalizirana bol u mišićima posebno u listovima, i koje se tipično javlja nakon virusne infekcije gornjih dišnih putova. Liječnici navode i da bolest obično traje kratko, najčešće do tjedan dana, ali i upozorava da se BACM često pogrešno dijagnosticira jer mnogi kliničari nisu upoznati s njim pa ga mogu protumačiti kao ozbiljniju i kompleksniju bolest.

U Torinom slučaju ishod je bio dobar: djevojčica se u potpunosti oporavila i ponovno normalno hodala nakon tjedan dana provedenih u bolnici, gdje su je pomno nadzirali te joj davali infuziju i lijekove protiv bolova. Ipak, majka priznaje da ju je dijagnoza potpuno zatekla. Kaže da nikada prije nije čula da gripa može imati ovakvu komplikaciju te da je sve skupa bilo zastrašujuće i potpuno neočekivano.

Danas Ashley želi da što više roditelja čuje za ovu priču, upravo zato što se sve dogodilo naglo, nakon prividnog poboljšanja. Na TikToku je objavila video koji je postao viralan, a u njemu se vidi Tori kako u bolničkoj sobi hoda na prstima, pridržavajući se za kolica na kotačima. U opisu je poručila roditeljima da s početkom sezone gripe pažljivo slušaju svoju djecu i prate moguće komplikacije. Kasnije je detaljno opisala put do dijagnoze i hospitalizacije te otkrila da priču dijeli kako bi i drugi znali na što trebaju obratiti pažnju. U razgovoru za medije dodala je i jednostavnu, ali važnu poruku: kada dijete kaže da ga nešto boli, čak i ako zvuči neobično, vrijedi poslušati. 'Vjerujte svom osjećaju', poručila je, 'jer nitko ne poznaje vaše dijete bolje od vas samih.'