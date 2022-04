Bogataš blizak Putinu, njegova trudna žena i kći pronađeni mrtvi u stanu

Bivši dužnosnik Kremlja i potpredsjednik Gazprombanke Vladislav Avajev pronađen je mrtav u svom elitnom moskovskom stanu vrijednom 3,5 milijuna dolara. Uz tijelo multimilijunaša Avajeva (51) bila je i njegova trudna supruga Jelena (47) i mlađa kći Marija (13), piše Daily Mail.

Policija istražuje sve veze s njegovim poslom i osobnim životom. Na tijelima su bile rane od vatrenog oružja.

Pronašla ih je Avajeva 26-godišnja kći Anastasija, izvijestila je policija. Nije uspjela doći do svoje obitelji, pa je otišla do stana. Policajcima je rekla da je pištolj bio u ruci njenog oca, kažu izvješća.

