VIDEO Iscurila snimka iz Černobila: 'Rusi kopaju nove rovove u radioaktivnom tlu'

Nova snimka koju je objavila Nexta na Twitteru prikazuje napušteni kamp u Černobilu, a kako tvrde, Rusi opet kopaju rovove. "Rusi kopaju nove rovove u radioaktivnom tlu", objavili su uz snimku.

This is what an abandoned occupier's camp in the #Chernobyl zone looks like. #Russians were digging trenches in the radioactive soil. pic.twitter.com/NDRlBExieZ