Lavrov potvrdio: 'Rusija počela novu fazu vojne operacije u Ukrajini'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dao je intervju za Times of India u kojem je rekao da je 'uvijek grozno kad vojne aktivnosti nanesu štetu civilima'.

- Kada su ubijali Ruse, građane Ukrajine proteklih osam godina, nitko o tome nije izvještavao. Tijekom tih godina niti jedan strani novinar nije došao vidjeti što se ondje događa. Šteta nanesena civilima i civilnoj infrastrukturi bila je pet puta veća nego koja je nanesena teritoriju koji kontrolira ukrajinska vlada - rekao je Lavrov.

- Do ovoga je došlo kada su Rusi odlučili zaštititi Ruse koji su građani Ukrajine i koji su bili apsolutno diskriminirani - rekao je. Govorio je i o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom za kojeg je rekao da daje izjave ovisno o tome što pije ili puši.

- Puno priča. Ovisno o tome što pije ili puši - rekao je odgovarajući na pitanje o izjavu Zelenskog da Rusija namjerava upotrijebiti nuklearno oružje.

It is always terrible when military activities bring damage to civilians: Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister.@Geeta_Mohan #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine pic.twitter.com/hDpJ8Utqpa