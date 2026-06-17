Cure detalji dokumenta koji bi mogao označiti prekretnicu: Zna se i što je najvažnija odredba

Dok Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje drže u strogoj tajnosti sadržaj sporazuma koji bi trebao biti potpisan u Ženevi 19. lipnja, u javnost cure detalji dokumenta koji bi mogao označiti prekretnicu na Bliskom istoku. Prema navodima Bloomberga, memorandum o razumijevanju između Teherana i Washingtona predviđa trenutačni prekid neprijateljstava, ukidanje pomorske blokade Irana, postupno povlačenje američkih snaga iz regije te pokretanje velikog gospodarskog programa obnove vrijednog najmanje 300 milijardi dolara.

Bloomberg News objavio je detalje memoranduma o razumijevanju postignutog između Teherana i Washingtona. Prema dokumentu, njegova najvažnija odredba predviđa da će obje strane, zajedno sa svojim saveznicima, odmah nakon potpisivanja proglasiti trenutačan i konačan kraj rata na svim frontama, uključujući i Libanon. Memorandum predviđa da se Iran, SAD i njihovi saveznici obvežu da više neće poduzimati neprijateljske aktivnosti, prijetiti jedni drugima niti koristiti silu. Također se obvezuju poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet te se suzdržati od miješanja u unutarnje poslove druge strane.

Prema Bloombergu, Teheran i Washington dogovorili su pokretanje formalnih i izravnih pregovora o konačnom sporazumu čim budu osigurana jamstva za provedbu ključnih odredbi memoranduma. Konačni sporazum trebao bi biti postignut u roku od 60 dana, uz mogućnost produljenja, a zatim potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Na vojnom i sigurnosnom planu memorandum predviđa hitno ukidanje pomorske blokade Irana. Sjedinjene Države obvezale bi se odmah nakon potpisivanja prestati ometati iranski pomorski promet, dok bi Iran u roku od 30 dana radio na potpunoj normalizaciji plovidbe i uklanjanju svih preostalih prepreka. Washington bi se također obvezao povući svoje snage u roku od 30 dana nakon sklapanja konačnog sporazuma. Do tada bi obje strane održavale postojeće stanje na terenu. To bi Iranu omogućilo zadržavanje sadašnje razine nuklearnog programa bez novih sankcija, dok se SAD obvezuje da neće dodatno povećavati vojnu prisutnost u regiji.

Na gospodarskom planu memorandum predviđa značajne ustupke Washingtona. Među njima su oslobađanje zamrznute iranske imovine i financijskih sredstava te trenutačna izuzeća od sankcija za izvoz iranske nafte, petrokemijskih proizvoda i derivata, kao i za povezane bankarske usluge. Predviđeno je i postupno ukidanje preostalih sankcija prema unaprijed dogovorenom rasporedu. Dokument uključuje i američku obvezu suradnje s regionalnim partnerima na izradi plana gospodarskog oporavka i razvoja Irana. Za provedbu tog programa predviđeno je najmanje 300 milijardi dolara financiranja, a mehanizmi provedbe trebali bi biti definirani tijekom 60-dnevnog pregovaračkog razdoblja. S druge strane, Iran se obvezuje da nikada neće razviti niti proizvesti nuklearno oružje. Sudbina postojećih zaliha obogaćenog urana i ostala pitanja vezana uz nuklearni program trebala bi biti riješena u okviru konačnog sporazuma.

Istodobno se na terenu već vide znakovi mogućeg popuštanja napetosti. Prema podacima specijalizirane platforme TankerTrackers.com, najmanje tri iranska supertankera posljednjih su dana prošla područjem koje je bilo pod nadzorom američke mornarice. Tankeri Diona i Hero 2 prevozili su ukupno oko 3,8 milijuna barela iranske sirove nafte, što predstavlja prvi zabilježeni izvoz iranske nafte nakon gotovo dva mjeseca. Američka mornarica u međuvremenu je izdala ažurirane smjernice za brodove koji se pripremaju za povratak plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Tvrtka Windward, specijalizirana za pomorske obavještajne podatke, navodi da se najmanje 23 supertankera kreću prema lukama Khor Fakkan i Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se već nalazi više od 60 tankera i oko 550 drugih plovila koja čekaju nastavak redovitog pomorskog prometa.

Ipak, stručnjaci za pomorsku sigurnost upozoravaju da bi potpuna normalizacija prometa mogla potrajati. Prema procjenama zapadnih sigurnosnih izvora, uklanjanje mogućih mina iz Hormuškog tjesnaca moglo bi trajati između 40 i 50 dana. Tek nakon toga osiguravajuće kuće, brodarske kompanije i naftne tvrtke mogle bi steći dovoljno povjerenja za potpuno vraćanje plovidbe u normalne tokove.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Majid Takht-Ravanchi izjavio je da su Sjedinjene Države već ukinule dvomjesečnu pomorsku blokadu iranskih luka. Prema njegovim riječima, taj je korak bio jedan od ključnih zahtjeva Teherana tijekom pregovora te je proveden prije službenog potpisivanja sporazuma zakazanog za petak u Švicarskoj. Sve to događa se nakon što su iranski državni mediji izvijestili da je više iranskih brodova već prošlo kroz pomorsku zonu isključenja koju su ranije uspostavile Sjedinjene Države u Omanskom zaljevu, što se tumači kao prvi konkretan znak provedbe početnog dogovora između Washingtona i Teherana.