Hoće li se Trump opet fiksirati na carine? CNN analizirao: 'Situacija bi se mogla brzo zakomplicirati'

Fokus izjava i objava američkog predsjednika Donalda Trumpa posljednjih nekoliko mjeseci bio je rat na Bliskom istoku i sukob s Iranom. No, nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata, to bi se moglo promijeniti. Prema analizi CNN-a, sve bi se opet moglo okrenuti prema carinama. "Situacija bi se mogla brzo zakomplicirati", istakla je novinarka Elisabeth Buchwald.

Ona, naime, podsjeća kako je Trump, uoči ovotjednog samita G7 u Francuskoj, zaprijetio uvođenjem poreza od 100 posto na francusko vino ako francuski predsjednik Emmanuel Macron ne ukine porez od 3 posto na digitalne usluge. "Zamolio sam ga da ne naplaćuje američkim tvrtkama, a ako to učine, nemam izbora nego uvesti carinu od 100 posto na sav šampanjac i sva vina koja dolaze iz Francuske“, rekao je Trump u intervjuu za New York Post objavljenom u ponedjeljak.

Bijela kuća je demantirala bilo kakvu povezanost između sporazuma s Iranom i Trumpove prijetnje carinama Francuskoj. "Ovdje nema nikakvog zaokreta; predsjednik reagira na pitanje o kojem je jasno zauzeo stav“, izjavio je glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai za CNN.

Osim na francuska vina i šampanjac, Trump je naveo da će povećati carine na europske automobile, tvrdeći da je trgovinski blok prekršio sporazum potpisan prošlog ljeta. Također, Ured trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država (USTR) nedavno je predložio carine od najmanje 12,5 posto na svu robu iz Japana, Kine i Indije zbog navodnih problema s prisilnim radom.

Podsjetimo, američki predsjednik izjavio je u ponedjeljak da je sporazum s Iranom potpisan te da će tekst dogovora biti objavljen nakon formalnog potpisivanja u petak, navodi Reuters. Pritom, dodao je da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren. Trump je rekao da ne zna hoće li prisustvovati ceremoniji u petak, ali da će ondje biti američki potpredsjednik JD Vance. "Vrlo sam sretan što mogu reći da je potpisan. Sporazum je u potpunosti potpisan. A tjesnac je već djelomično otvoren", kazao je Trump.