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VIDEO 'Kolega, to je bullshit!' Burna rasprava o zaštiti djece na internetu u EP-u

Autor
Tomislav Krasnec
17.06.2026.
u 14:37

Slovačka europarlamentarka Veronika Ostrihonova odgovorila je na repliku litvanskog kolege koji ju je kritizirao zbog rodne ideologije i dobila upozorenje da pripazi na pristojnost

Engleski izraz “bullshit”, što je uredno simultano prevedeno na hrvatski, koji je jedan od službenih jezika Europske unije, čuo se danas na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu tijekom rasprave o zaštiti djece od rizika s kojima su suočena na društvenim mrežama na internetu. Izraz je spomenula slovačka europarlamentarka Veronika Cifrova Ostrihonova u odgovoru na repliku litvanskog kolege Petrasa Gražulisa, koji je replicirao sugerirajući da rodna ideologija, odnosno postojanje ili izmišljanje različitih rodova, predstavlja veću ugrozu za dobrobit djece nego algoritmi na društvenim mrežama. 

– Kolega, pa to je apsolutno besmisleno. Govorimo o sigurnosti djece, a vi o tome govorite? Kako je to uopće relevantno? Želite li siguran internet za djecu ili želite govoriti o sranjima? Jer ako je to ono što želite činiti, ja ne želim – odgovorila je Slovakinja na repliku koju joj je Litvanac uputio jer smatra da se upravo ona, kao članica kluba europskih liberala Renew, zalaže za tu rodnu ideologiju. U svome je govoru, prije replike, slovačka zastupnica na engleskom jeziku kritizirala Marka Zuckerberga, vlasnika kompanije Meta pod kojom su i Facebook i Instagram, kao i Elona Muska, vlasnika raznih kompanija pod kojim je i društvena mreža X.

Rasprava u Europskom parlamentu o zaštiti djece na društvenim mrežama

– Neću govoriti o djeci i roditeljima ili političarima. Zašto? Zato što sam umorna. Umorna sam postavljati neprestano jedno te isto pitanje: jesu li naša djeca zaista sigurna na internetu? Umjesto toga, danas ću govoriti o onima koji od toga uzimaju novac. Gospodine Zuckerberg, nije li licemjerno da koristite golemo bogatstvo da biste financirali vlastitu sigurnost, a platforma koju ste vi stvorili izlaže djecu riziku i narušavanju privatnosti iz dana u dan. Zašto ste dopustili da djeca postanu ovisna o tome i razviju tjeskobu i depresiju? Gospodine Musk, zašto ste dopustili stvaranje i širenje 23 tisuće slika umjetne inteligencije gole i seksualizirane djece? Vi ste ti koji imate moć da vašu platformu učinite sigurnijom. Imate najbolje inženjere, imate najbolje podatke na raspolaganju, imate najbolje resurse. Problem nije u tome da vi to ne možete učiniti. Problem je u tome što birate ne učiniti to, a naša djeca iz dana u dan pate od posljedica – rekla je Veronika Cifrova Ostrihonova. Nakon replike i odgovora na repliku u kojem je spomenula izraz “bullshit”, dobila je upozorenje od predsjedavajuće da pazi na pristojnost u izričaju, a Litvanac koji je replicirao nije naknadno dobio priliku da kaže još nešto.

U raspravi je od hrvatskih zastupnika sudjelovao Tomislav Sokol (HDZ), koji je pozvao na zabranu pristupa društvenim mrežama za djecu ispod 13 godina starosti te na “uvođenje jedinstvene europske digitalne dobne granice ispod koje bi pristup društvenim mrežama bio moguć isključivo uz izričito roditeljsko dopuštenje”. Europski je parlament u studenom 2025. izglasao rezoluciju kojom poziva na to što je ponovio i Sokol: zabranu pristupa digitalnim platformama za sve mlađe od 13 i obvezu roditeljskog pristanka prilikom pristupa internetskim platformama za sve mlađe od 16 godina. Europska komisija zasad ne ide tim smjerom predlaganja europske zakonske zabrane, ali svjesna je problema i kani strože provoditi postojeće europske propise i usmjeravati velike internetske platforme prema onome što se od njih očekuje u zaštiti sigurnosti i mentalnog zdravlja djece na Internetu.
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Ključne riječi
Europski parlament

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
14:52 17.06.2026.

Stop devijantnim i woke ideologijama. Ako se europa ne probudi ubrzo završiti če kao i rimsko carstvo

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