Trump se hvalio 'američki plavim' bazenom, a sada se dogodio neugodan obrat: Obnova vrijedna 14,6 milijuna dolara pretvorila se u fijasko

Trumpova administracija potrošila je milijune na obnovu Reflektirajućeg bazena na National Mallu kako bi ga učinila "plavim poput američke zastave" na vrijeme za proslavu 250. obljetnice nacije. No još brže nego što je obnovljen, voda je poprimila tamnozelenu boju zahvaljujući rastu algi. Nova nijansa pojavila se unatoč velikim troškovima i kontroverzama, a predstavlja svojevrsni posrtaj nakon hvalisanja predsjednika Donalda Trumpa o tome kako je uspio učiniti da poznata znamenitost izgleda mnogo bolje nego što je izgledala za vrijeme njegovih prethodnika. Prošlog mjeseca provozao se pokraj bazena dok su radovi još trajali, hvaleći njegovu lijepu plavu boju. "Nikad nije imao boju kakvu su ljudi željeli, ali sada će imati sjajnu boju", rekao je tada. No nakon velikih vrućina prošlog vikenda stanovnici Washingtona počeli su primjećivati da je bazen pozelenio. Upitan za komentar u utorak, glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova nastavio je koristiti bazen kako bi se narugao Trumpovim prethodnicima, piše NBC News.

"Za razliku od vremena Obame i Bidena, Služba nacionalnih parkova zapravo održava prekrasno dovršeni bazen", rekao je. Glasnogovornik je kazao da Služba nacionalnih parkova koristi "visokotehnološku nanomjehurićastu ozonsku tehnologiju" za uništavanje algi, patogena i onečišćivača. "Osim toga, bazen se tretira i vodikovim peroksidom, koji je blaži tretman od klora i koristi se u spa centrima i posebnim bazenima poput prirodnih bazena za kupanje", rekao je. "Nema štetnih nuspojava za morski život ni za okoliš". Plitke umjetne vodene površine poput reflektirajućeg bazena sklone su rastu algi jer su tople, izložene suncu i često pune hranjivih tvari. Hranjive tvari poput dušika i fosfora mogu potaknuti cvjetanje algi, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Te se hranjive tvari nalaze u životinjskom izmetu, primjerice guski i patki, koje često borave u blizini bazena, kao i u gnojivu, koje se nakon kiša često prenosi otjecanjem vode.

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Alge pretvaraju sunčevu svjetlost u kemijsku energiju procesom fotosinteze, što im omogućuje rast i razmnožavanje. Plitak i širok oblik reflektirajućeg bazena znači da organizmi u bazenu dobivaju mnogo sunčeve svjetlosti, što potiče njihov rast. Samo nekoliko dana prije nego što je bazen pozelenio, Trump je slavio završene radove na popularnoj turističkoj destinaciji, napisavši u objavi na Truth Socialu da je površina bazena sada "vrlo kompleksna, ali snažna, tamnoplava". Također je više puta isticao različite projekte uljepšavanja Washingtona. "Napravili smo vraški dobar posao. Ali svi gledaju taj bazen", rekao je prošlog tjedna u Ovalnom uredu, navodeći da je projekt stajao oko 10 milijuna dolara. "Ne mogu vjerovati da reflektira. Koristili smo tamnoplavu, zove se plava američke zastave".

Eddie Wood, vlasnik tvrtke Atlantic Industrial Coatings LLC, koja je angažirana za postavljanje obloge bazena, rekao je u e-mailu da je projekt prvotno bio procijenjen na 13,1 milijun dolara, ali je narastao na 14,6 milijuna dolara jer je "Služba nacionalnih parkova dodala radove izvornom opsegu posla". Upitan za komentar o povećanju cijene, glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova rekao je u pisanoj izjavi da "cijena odražava napor potreban da se ubrza rok dovršetka" oblaganja bazena uoči 250. obljetnice zemlje. "To je značilo više ljudi, više materijala, više opreme i dulje radno vrijeme", rekao je glasnogovornik, koji se također obrušio na administracije Obame i Bidena. "Odvojeno od toga, poduzeti su dodatni radovi na uljepšavanju područja oko bazena, uključujući popravak oštećenog i slomljenog granitnog kamena, nanošenje novog brtvila, pranje pločnika te čišćenje stepenica kod Lincolnovog memorijala", rekao je glasnogovornik.

Glasnogovornik nije osporio iznos od 14,6 milijuna dolara. Tempo obnova u području Washingtona, kao i Trumpov fokus na njih, pojačao se kako se zemlja približava svojoj 250. obljetnici, koja će biti obilježena nizom događaja u glavnom gradu. Ministar unutarnjih poslova Doug Burgum našalio se da je postao Trumpov "čovjek za bazen". Trump je također više puta kritizirao bivše predsjednike Baracka Obamu i Joea Bidena kada je iznosio detalje o obnovi bazena, napisavši u objavi na Truth Socialu da je bazen "izgledao užasno" za vrijeme demokratskih predsjednika. Unatoč primjetnoj promjeni boje vode, Bijela kuća je u objavi u ponedjeljak hvalila bazen, podijelivši fotografiju na kojoj je voda plava. U trenutku objave voda je bila zelena.

"Učinimo Washington ponovno sigurnim i lijepim, jedno čišćenje po jedno", pisalo je u objavi. Trump je isticao obnovu bazena uoči događaja povodom 250. obljetnice zemlje, rekavši da želi da radovi na uljepšavanju Washingtona budu završeni do 4. srpnja. Projekt se, kao i mnogi Trumpovi pokušaji preoblikovanja Washingtona, suočio s kontroverzama i pravnim osporavanjima. Upitan tijekom saslušanja u Kongresu o izvješćima vezanima uz ugovor, Burgum je zastupnicima rekao da je "siguran da smo slijedili sva propisana pravila nadmetanja". Wood iz Atlantic Industrial Coatingsa rekao je NBC Newsu da je projekt bio ugovor sklopljen s jednim ponuđačem, bez natječaja. Projekt je također naišao na protivljenje Zaklade za kulturne krajolike, koja je u svibnju tužila Trumpovu administraciju pokušavajući blokirati preuređenje bazena.

"Tamnosiva, akromatska podloga nije bila slučajna u dizajnu. Ona je bila dizajn", napisao je Alexander Kristofcak, odvjetnik tužitelja. Upitan u utorak o novoj nijansi bazena, senator Richard Blumenthal, demokrat iz Connecticuta, rekao je za NBC News: "Američki porezni obveznici trebali bi se osjećati potpuno prevarenima. Trebali bi biti ljutiti. Njihov se novac troši, 600 milijuna dolara na pozlaćenu plesnu dvoranu, iako im je obećano da će stajati 200 milijuna dolara i da će biti potpuno privatno financirana, a bazen se doslovno pokazao kao rupa bez dna što se tiče troškova i neuspjeha. Ne možete zamisliti jednostavniji građevinski projekt od reflektirajućeg bazena, a Donald Trump uspio ga je uprskati: preskupo, s prekoračenjem troškova i potpunim neuspjehom", rekao je.