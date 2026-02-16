Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIZ REAKCIJA

200 eura mjesečno za kuću: Zvuči predobro ali postoji kvaka

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Šimun Ilić
16.02.2026.
u 20:18

Mjesečni troškovi režija, kako navode, iznose oko 200 eura. U kuću dolaze u prosjeku jednom mjesečno za vikend te tijekom blagdana i godišnjih odmora. Upravo oko toga imaju najviše nedoumica

Na Facebook stranici Balkan-Danas pojavio se oglas koji je u kratkom roku izazvao niz reakcija i podijelio korisnike. U središtu priče je bračni par iz inozemstva koji u Hrvatskoj ima kuću koja već dulje vrijeme stoji prazna. Umjesto klasičnog najma, odlučili su potražiti osobu koja bi u kući živjela, podmirivala režije i brinula o održavanju – dok bi oni nekretninu povremeno koristili za sebe.

Mjesečni troškovi režija, kako navode, iznose oko 200 eura. U kuću dolaze u prosjeku jednom mjesečno za vikend te tijekom blagdana i godišnjih odmora. Upravo oko toga imaju najviše nedoumica. „Sada u prosjeku dolazimo jednom mjesečno za vikend, tada bismo željeli biti sami u kući, a dok smo na odmoru (Božić tri tjedna, ljetni odmor tjedan dana) također bismo bili sami u kući. Kako bi se to pravno moglo riješiti? Je li itko od vas sklopio takve ugovore? Ili dao kuću na korištenje?”

Njihova ideja je pronaći osobu, primjerice studenta, kojoj bi takav model mogao odgovarati. Bez klasičnog ugovora o najmu, ali uz jasan dogovor o obvezama – plaćanje režija i briga o prostoru kako kuća ne bi propadala zbog nekorištenja. Objava je ubrzo privukla velik broj komentara. Dio korisnika smatra da je ponuda problematična i više nalikuje čuvanju tuđe imovine nego stabilnom stanovanju.

„Zvuči kao da se od nekoga traži da plaća račune, održava kuću i povremeno se iseli kada vlasnici žele doći.” Drugi pak u tome vide priliku, osobito za osobu koja tijekom tjedna radi u Zagrebu, a vikendom odlazi kući u drugi grad. U tom bi slučaju 200 eura mjesečno bilo znatno manje od tržišnog najma, pa bi kompromis možda bio prihvatljiv. Jedan komentar je naglasio da studenti za te novce mogu naći sobu za 250 eura iz koje ne bi trebali seliti i onda plaćati smještaj dok je par u kući.

Ovaj oglas ponovno je otvorio pitanje praznih nekretnina u Hrvatskoj. Procjenjuje se da ih je oko 600.000, dok su cijene najma posljednjih godina snažno porasle. S jedne strane stanovi stoje prazni, s druge strane podstanari teško pronalaze dugoročno rješenje. Može li ovakav fleksibilni model biti dio rješenja stambene krize ili je riječ o ideji koja u praksi donosi više pravnih i životnih komplikacija nego koristi – ostaje otvoreno pitanje. Reakcije pokazuju da odgovor nije jednoznačan.

FOTO Na Trešnjevki se prodaje kompletno uređen stan od 69 kvadrata, ovo mu je cijena
1/14
Ključne riječi
najam stambeno pitanje nekretnine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!