Bjeloruski ministar preminuo zbog posljedica trovanja? Lukašenko navodno strahuje za vlastitu sigurnost

Ministar vanjskih poslova Republike Bjelorusije Vladimir Makei preminuo je, izvijestilo je 26. listopada tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova. Prema izvješćima koje prenosi Daily Mail, diplomatski veteran i bivši špijun navodno je otrovan u operaciji Kremlja. On je, smatra se, bio u tajnom kontaktu sa Zapadom u vezi s ratom u Ukrajini i sprječavanjem Vladimira Putina da Bjelorusiju pripoji Rusiji.

Nije poznato je li Makei bolovao od neke kronične bolesti, a neki izvještaji govore da je navodno imao srčani udar te da je njegova smrt "potresla" Aleksandra Lukašenka koji sada strahuje za vlastitu sigurnost. Bojeći se atentata, Lukašenko je navodno zamijenio svoje kuhare i poslugu.

Putinov kritičar i biznismen Leonid Nevzlin tvrdi da je Makei "umro od posljedica otrova razvijenog u posebnom laboratoriju FSB-a".

- Klinička slika u takvim slučajevima odgovara smrti od moždanog udara ili zatajenja srca - istaknuo je, citirajući izvore bliske ruskim specijalnim službama.

The Foreign Minister of the Republic of Belarus Vladimir Makei has passed away pic.twitter.com/oOk6oucNur