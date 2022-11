Ukrajina bi mogla postati kolateralna žrtva

Jastrebovi u Bijeloj kući i golubovi u Pentagonu: Politička fronta ukrajinskog rata na Zapadu može biti brutalna

Nema sumnje da bi Ukrajina mogla postati žrtva Trumpova povratka na vlast, s obzirom na to da je sama ideja američkog podržavanja demokracije u stranoj zemlji u oštrom konfliktu s Trumpovom izolacionističkom politikom "Prvo Amerika". Trump nikad nije pokazivao osobit interes za obranu demokracije, ni kada se radilo o Hong Kongu, a ni ugrožavanju demokracija drugdje u svijetu. Štoviše, Trump je u svom burnom mandatu u pravilu ignorirao i antagonizirao tradicionalne demokratske saveznike, uspostavljajući prisne odnose s autokratima i diktatorima. To je jedan od razloga njegove otvorene sklonosti Putinu, iako je njegov podređen odnos s ruskim despotom vjerojatno rezultat i ucjene o kojoj govori Kovačević. Uz Trumpovu fasciniranost Putinom, valja računati i na Trumpov animozitet prema Ukrajini, s obzirom na to da je američka pomoć Ukrajini svojedobno bila povod jednom Trumpovu opozivu u Kongresu, zbog čega bi Ukrajina lako mogla postati kolateralna žrtva Trumpove, odnosno republikanske osvete demokratima.