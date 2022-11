Zelenski upozorio građane na nove napade; Ruska uprava: Mediji šire lažne informacije, na napuštamo Zaporižje

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko rekao je Kijev čini "pogrešku" postavljajući preduvjete za pregovore s Rusijom, tvrdeći da takvi preduvjeti ne dopuštaju početak pregovora. Ruske snage možda se spremaju napustiti okupiranu nuklearnu elektranu Zaporožje, prema čelniku ukrajinske agencije za nuklearnu energiju. U Kijevu se očekuje obilan snijeg, a neki su građani i dalje bez struje i vode. Nastavljena su raketiranja diljem zemlje.



TIJEK DOGAĐAJA:

9:30 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je dnevno izvješće iz Ukrajine.

