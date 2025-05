Bivši obavještajac otkrio da je pred Europom nova prijetnja, ali ne od Putina: 'To će im pružiti dodatni poticaj'

Nova izraelska vojna ofenziva u Gazi i dalje odnosi živote. Izraelske obrambene snage izjavile su da su njihove zračne snage u posljednja 24 sata napale "preko 100 terorističkih ciljeva" diljem Gaze. A Izrael ne misli stati kako je rekao zapovjednik vojske. Proširit će svoje vojne operacije protiv Hamasa u Gazi i osvojiti dodatni teritorij. Velika Britanija je jučer izvršila dodatni pritisak na Izrael da prekine svoju najnoviju vojnu ofenzivu u Gazi i poveća "potpuno neadekvatne" razine humanitarne pomoći koja stiže u enklavu. To se događa nakon što je Izrael u ponedjeljak okončao 11-tjednu blokadu kojom je sprječavao ulazak opskrbe u Gazu - ali UN je rekao da je broj kamiona kojima je dopušten ulazak "kap u moru" u usporedbi s onim što je potrebno.

Bivši šef GCHQ-a Sir Jeremy Fleming izjavio je za Sky News da će se dugoročne posljedice izraelske vojne ofenzive u Gazi proširiti na "Europu i šire". Također je upozorio da bi ekstremisti mogli iskoristiti sukob za radikalizaciju mladih ljudi. Pozdravio je udruživanje snaga Velike Britanije, Francuske i Kanade kako bi osudile "potpuno nesrazmjerne" izraelske akcije u Gazi. Ranije ovog tjedna, tri zemlje su zaprijetile da će poduzeti "konkretne akcije", uključujući ciljane sankcije, ukoliko Izrael ne zaustavi svoju najnoviju ofenzivu i ne ukine ograničenja pomoći.

Bivši šef obavještajne službe odstupio je s mjesta direktora GCHQ-a 2023. nakon šest godina na toj poziciji i pridružio se MI5-u 1993. Na pitanje mogu li se iskoristiti trenutni događaji na Bliskom istoku, što bi dovelo do stvaranja domaćih terorističkih mreža u zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a kazao je: "Prilično sam siguran da će to biti dio procesa radikalizacije za neke ljude", rekao je. "To će pružiti dodatni poticaj, ako hoćete, da krenu putem prema nasilnom ekstremizmu", dodao je. "Dugoročne implikacije ovoga su nevjerojatno teške. A odsutnost političkog procesa to čini zaista teškim za podnijeti", dodao je.