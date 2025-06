Bivšeg supruga ubijene žene danas će ispitati tužiteljstvo, broj strijelnih i prostrjelnih rana policiji pokazao tko je bio stvarna meta?

Cijeli dan, na više lokacija, jučer su trajale pretrage kod Andreja B., bivšeg supruga Andree K., koja je sa svojim partnerom Marijanom C. brutalno likvidirana 13. lipnja u garaži stambene zgrade u Ulici Črna voda na zagrebačkom Markuševcu. On je jučer rano ujutro uhićen zbog sumnje da je od Matije M. i Frana R. naručio likvidaciju bivše supruge i njezina partnera. Prema neslužbenim informacijama on je jučer nakon uhićenja nijekao krivnju, a danas tijekom dana bi trebao biti doveden na zagrebački ŽDO radi ispitivanja. Tužiteljstvo će nakon toga sigurno predložiti određivanje istražnog zatvora, o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

FOTO Ovo je uhićeni bivši muž ubijene žene na Markuševcu: Policija ga dovela na pretres kuće

Sve što je nađeno u pretragama je poslano na vještačenje, a policija mozaik brutalne likvidacije slaže danima. Od početka su sumnjali da postoji naručitelj, a te sumnje su im se pojačale nakon što su prošli tjedan uhićeni Matija M. i Fran R. Jer se iz njihovih objava na društvenim mrežama ispostavilo da poznaju Andreja B. S kojim zajedno dijele ljubav prema motociklima, automobilima, utrkama, videoigrama.... Ovo posljednje bio je i alibi Andreja B. za ubojstvo bivše supruge i njezina partnera. Policiji je, kada ga je prvi put obavijesno ispitivala tvrdio da je igrao video igre pri čemu se snimao. Što je samo po sebi čudno, pa je policija počela tragati za dokazima koji bi Andreja B.mogli povezati s likvidacijama. I izgleda da su do tih tragova došli nakon što je svoju obranu nadopunio Fran R. On se sumnjiči za pomaganje u dvostrukom ubojstvu, a po onom što je do sada utvrđeno, njegova uloga bila je vožnja i zamjena automobila, odnosno motocikla. Nakon uhićenja je nijekao krivnju, a žrtve, kao ni Matija M. nije poznavao. Matija M. se branio šutnjom, a njega se sumnjiči za dvostruko teško ubojstvo na osobito podmukao način. On i Fran R. su u Remetincu, a tamo će im se tijekom dana vrlo vjerojatno pridružiti i Andrej B.

Neslužbeno se spominje da je Andrej B. Matiji M. i Franu R. ispričao da ima problema s bivšom suprugom, i to je navodno motiv ubojstva. Policija sada slaže kriminalistički mozaik tijekom kojeg treba dokučiti kako je dvostruka likvidacija dogovorena, i što je Matiji M. obećano kao nagrada. On je djelatnik Počasno -zaštitne bojne i nakon što je počinio, kako se sumnja, dvostruko ubojstvo, odvezao se na posao Ured predsjednika. Ivan Anušić, ministar obrane, kazao je da je od VSOA-e zatražio da istraži sve vezano za ulazak Matije M. u vojsku. Policija je pretragama kod njega našla oružje za koje ima dozvolu za držanje i nošenje i to je oružje izuzeto. Je li nađeno oružje kojim je ubojstvo počinjeno, nije poznato, a čekaju se i balistička vještačenja. Utvrđeno je i da je Matija M. ispalio 16 hitaca, nanijevši žrtvama više od 30 strijelnih i prostrjelnih rana. Činjenica da je većinu do tih 30 rana zadobila Andrea K., policiji je vjerojatno također bio trag koji je ukazivao da je ona bila primarna meta.